El partit de l’Spotify Camp Nou
Flick adverteix Ter Stegen
"Joan Garcia és el número u", deixa clar el tècnic del Barça davant la tornada del porter alemany, que espera tenir avui l’alta quatre mesos després de passar pel quiròfan. L’equip blaugrana rep l’Eintracht amb l’esperança d’haver pogut impedir la presència massiva de seguidors alemanys.
Begoña González
Marc-André Ter Stegen es va entrenar ahir a la Ciutat Esportiva juntament amb Joan Garcia i Szczesny. Segons va confirmar Hansi Flick més tard en la roda de premsa prèvia al partit de Champions davant l’Eintracht que disputarà el Barça avui al Camp Nou, el porter del FC Barcelona està a punt per entrar en la convocatòria. No obstant, el tècnic alemany va deixar clara la seva situació en l’equip: "Joan Garcia és el número u".
Flick va ser contundent respecte a la reincorporació del porter, que està de baixa des que va ser intervingut el 29 de juliol d’una hèrnia lumbar i l’absència del qual ha creat des de fa mesos una tensió interna en el club. De fet, Ter Stegen havia pronosticat, en les seves pròpies xarxes socials, que només estaria tres mesos fora. Això va fer que al seu dia el president Joan Laporta parlés de retirar-li la capitania davant la possibilitat que LaLiga no considerés la baixa de Ter Stegen "de llarga durada", fet que hauria impedit inscriure Joan Garcia amb part del salari del porter germànic.
Ja al final de la roda de premsa d’ahir, quan un periodista va preguntar a Flick si era conscient que Julian Nagelsmann, seleccionador alemany, havia declarat que Ter Stegen serà el seu porter per al Mundial sempre que es mantingui actiu en el seu equip, el tècnic blaugrana poc va voler saber. "Julian no ha contactat amb mi", va dir Flick, que sí que va apuntar que amb Ter Stegen manté una relació fluida quant al seu paper en l’equip. Ter Stegen, en qualsevol cas, haurà de prendre una decisió respecte al seu futur en el pròxim mercat hivernal.
Gestionar la càrrega
Després de l’ensopegada davant el Chelsea (3-0) a Stamford Bridge, el Barça buscarà recuperar l’encert a Europa aquesta nit davant l’equip de Frankfurt en el primer partit de Champions al Camp Nou des del 2022. La victòria en la Lliga dissabte passat davant el Betis (3-5) li ha donat ales. "Si juguem al nostre millor nivell, ens emportarem el triomf", va asseverar l’alemany.
"En aquests últims tres mesos hem patit moltes lesions i baixes i continuem havent de gestionar la càrrega i els minuts dels jugadors", va reconèixer Flick, que va fer una al·lusió al cansament de jugadors puntals per a l’equip blaugrana com Pedri a l’acabament del partit davant el Betis. "En la línia defensiva només comptem amb sis futbolistes. En els últims minuts apareix el cansament i no sempre és fàcil mantenir un nivell alt, però han jugat a un altre nivell respecte a fa un mes", va reconèixer el tècnic
D’altra banda, Flick va destacar la qualitat dels que estan assumint papers protagonistes amb aquesta rotació forçosa de jugadors i va elogiar l’acompliment de Cubarsí. "Té només 18 anys i en el partit davant el Betis va aconseguir una efectivitat del 100%. No va fallar ni una passada. Jugar a aquest nivell és clau per a l’equip", va dir satisfet i posant en relleu que és el primer jugador de tota la Lliga a aconseguir-ho.
El club persegueix la revenda
Enmig d’aquest escenari, el Barcelona tornarà a rebre l’Eintracht per primera vegada des de la invasió de més de 30.000 aficionats del club alemany que va tenir lloc l’abril del 2022, quan els visitants van celebrar en gran l’eliminació del club blaugrana en la tornada dels quarts de final de l’Europa League.
Per evitar reviure situacions tenses com les que es van viure llavors, el club destinarà totes les localitats en venda exclusivament per als seus socis (24.800 tenen el passi de temporada, i les altres entrades per completar l’aforament de 45.000 persones es vendran a la resta de socis) salvaguardant el 5% de les localitats que la UEFA obliga a cedir als rivals en un sector restringit, que en aquest cas ascendirien a unes 2.250.
Paral·lelament, el club ha activat mecanismes per evitar la revenda d’entrades i perseguir els socis que miren de fer negoci amb les localitats per impedir que les grades del Camp Nou es tornin a tenyir de blanc. Més de 300 socis hauran de retre comptes davant el Comitè de Disciplina. A més, el club blaugrana farà controls visuals respecte a la simbologia o la indumentària dels assistents a l’estadi a les zones locals, aspecte més espinós.
