Nou examen per al Bisbal Bàsquet
L’equip dirigit per Èric Surís, que arriba a la cita després de sumar una immensa victòria a Salou, rep l’Spanish Basketball, que el supera en dos triomfs a la taula
El Bisbal Bàsquet va respirar el passat cap de setmana amb un cop d’efecte important a la pista del Salou. La victòria (68-86) situa a l’equip d’Èric Surís amb tres victòries a la Lliga, però tradueix en resultats la bona feina que fa l’equip bisbalenc entre setmana. A la taula, però, encara li queda molt per escalar: dimecres al vespre disposa d’una nova oportunitat al Pavelló Vell contra l’Spanish Basketball (20.30 hores). «Quan jugues tres partits de manera tan continuada, perquè el cap de setmana tornarem a competir, s’han de tenir en compte moltes coses. No és que una no i les altres sí. S’ha de pensar en la recuperació del partit jugat, el tempo i les càrregues, em refereixo al nivell de control; també el treball tàctic que s’ha de fer per corregir aspectes de l’últim dia i que, a la vegada, t’aportin per al duel que estàs preparant...», resumia Èric Surís en la prèvia de la jornada 10.
L’Spanish arriba cinquè i després de guanyar al Llíria (95-92), però amb una pròrroga a les cames i al cap. Surís creu que no tindrà cap influència: «No hi ha temps de recuperació suficient per jugar cinc minuts més que s’hagi de notar. Es notaria si hi hagués un partit rere l’altre en dies consecutius, en 24 hores, però de cap de setmana a dimecres no».
El Bisbal jugarà dos partits seguits al Pavelló Vell, que dissabte rebrà el Mataró. Per al tècnic gironí, la resposta de l’afició pot ajudar a mantenir a l’equip en el camí de la victòria. «Sempre estem infinitament més a gust a casa que a fora. Així es veu en el nostre joc i en els nostres resultats. Totes les victòries a fora són or, però si ho llegim a l’inrevés, totes les victòries a casa també són importantíssimes per fer-te fort, sumar i per la connexió tan especial que tenim aquí amb la nostra gent. Tothom del nostre entorn sap que és un inici difícil i que junts ho hem d’intentar treure».
Surís descriu al rival com a «molt físic. De mida i corpulència, amb jugadors que estan destacant un munt a la Lliga. Des del base, García, a Simeunovic, un jugador que destaca per la seva capacitat de posteig i la presència a la pintura. També tenen dos cincs gegants que intimiden. Sumar seria importantíssim».
