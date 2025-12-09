Ciclisme
L’NSN Cycling Team d’Andrés Iniesta presumeix d’identitat barcelonina
L’antic Israel-Premier Tech va vendre la llicència a l’empresa propietat de l’exfubtolista i ara comença la seva etapa després de desvincular-se per complet d’Israel sota el nom NSN i un fort sentiment barceloní
Begoña González
Israel en el Tour ja és cosa del passat. La venda de l’equip per part del magnat canadenc Sylvan Adams, conegut al món sencer per la seva amistat amb Benjamin Netanyahu, a la companyia internacional d’esports i entreteniment NSN (Never Say Never), cofundada per Andrés Iniesta, i Stoneweg, és ja una realitat, i l’equip ha mostrat al món aquest dimarts la seva nova imatge fortament vinculada a Barcelona.
Tal és la ruptura amb l’anterior propietat que, a més del canvi d’imatge, l’equip ha canviat de fabricant de bicicletes per deixar enrere Factor (marca que col·laborava amb Israel) i ara correran amb bicicletes Scott. A més, un mallot taronja i blau cel, un cartell amb les torres venecianes de l’avinguda Maria Cristina i un fort vincle amb la capital catalana a l’escollir-la com a seu de la direcció estructural –no esportiva– s’han convertit en les senyes identitàries del renovat NSN Cycling team.
«Tota la nostra generació ha estat molt lligada al ciclisme. Recordo tardes amb amics o el meu avi veient etapes del Tour. A més els espanyols hem tingut grandíssims referents i és el moment de fer un pas més enllà i viure’l des de dins», ha afirmat l’exfutbolista en la presentació de l’equip que ha tingut lloc aquest dimarts al Museu Martorell de Barcelona en presència de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el regidor d’Esports, David Escudé. La revelació de la nova pell de l’equip arriba en un moment daurat per al ciclisme a la ciutat, ja que serà Barcelona l’escenari del Grand Depart del 2026.
ADN barceloní
En certa manera, l’NSN Cycling Team parteix amb algunes particularitats pràcticament històriques per a aquesta cita, ja que serà l’únic equip establert a Catalunya que agafarà la sortida en el pròxim Tour de França, que sortirà al juliol de Barcelona. «La ciutat serà l’epicentre mundial del ciclisme. Ser la seu del Grand Depart és un vell somni fet realitat. Que NSN aposti per Barcelona com a seu és una aposta imbatible», ha dit l’alcalde de Barcelona durant la presentació.
L’equip, no obstant, tindrà una estructura repartida entre Catalunya (on hi haurà la base logística a cavall de Barcelona i Girona), Suïssa (correran amb llicència i bandera del país europeu) i Andorra, on continuaran residint la majoria dels 26 corredors que integraran l’equip professional. L’NSN, a més, parteix de la línia de sortida amb les mateixes condicions que havia adquirit l’Israel-Premier Tech i ho farà des de l’elit del ciclisme amb llicència de tres anys en el World Tour. La seva primera carrera serà el Tour Down Under, que es disputa del 20 al 25 de gener, on començaran a posar a prova totes les decisions estratègiques preses en les últimes setmanes.
Èxit de Barcelona
«Andrés ha portat el nom de Barcelona pel món sent una llegenda del futbol al Barça i la selecció espanyola. Farà gala una vegada més del seu ferm compromís social amb aquesta ciutat i tornarà a apostar per BCN com un lloc on projectar-se al món», ha remarcat Collboni. «Barcelona tindrà un equip propi d’elit mundial. Els vostres èxits seran els nostres èxits», ha conclòs.
La nova imatge de l’equip s’ha revelat també durant l’esdeveniment i és una mostra més del caràcter innovador i barceloní de la marca. Els colors i les formes del mallot estan inspirats en la ciutat del modernisme però sense caure en el tòpic del trencadís. És veritablement diferent dels mallots exhibits anteriorment i fa gala d’uns colors poc usuals per identificar els seus ciclistes.
