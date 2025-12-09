Roberto Íñiguez: "És complicat que Klara Holm jugui contra l'Schio"
L'Spar Girona rep l'equip italià en el primer partit de la segona fase de l'Eurolliga
L'Spar Girona engega la segona fase de l'Eurolliga amb un partidàs a Fontajau contra el Famila Schio (dimecres, 19.30 hores). Les gironines són segones del grup E amb un balanç de cinc victòries i una derrota, mentre que les italianes són terceres amb un bagatge de quatre i dos, respectivament. Una victòria suposaria un pas de gegant per a disposar d'opcions reals per ser a la final a sis de la màxima competició continental. Els dos primers de cada grup s'hi classifiquen, però disputaran una ronda entre ells per saber si seran a quarts o accedeixen directament a semifinals. El tercer i el quart faran una eliminatòria entre si per anar a quarts.
Klara Holm, baixa per un procés gripal el cap de setmana, té complicat vestir-se de curt. Segur que no ho farà Chloe Bibby, que després de tornar a la Lliga, ha de viure un procés d'adaptació. "Klara està a casa, és complicat que hi sigui. No ha entrenat i són coses que passen. Tothom fa el que pot per recuperar-la, però ens haurem d'adaptar, ja ho vam fer a la Lliga, amb la diferència que ara el nivell serà més elevat. La resta està dins, menys Bibby, a qui no vull donar molts minuts tant seguit", ha dit Roberto Íñiguez.
La clau contra Schio estarà "en el rebot, són el número u. També en igualar el nivell físic i forçar-les a jugar d'una manera diferent de la qual fan servir. Hem de treballar molt bé els seus conceptes, fer-les sentir incòmodes, i cuidar molt la pilota quan juguem 5x5. Si perdem la bola, patirem. Elles penalitzen els errors". El tècnic confia molt en la seva plantilla. "Les jugadores no han de sobrepensar massa, han d'executar i jugar. Elles són les que juguen. Les emocions les tindrem si ens veiem capaços de competir el partit, però només espero que les jugadores s'expressin. Ara tenim una situació física diferent de la d'abans, on hi havia frescor, però ens hem de sobreposar als obstacles".
El factor Fontajau "és molt important. Contra IDK va estar molt bé i és decisiu. Esperem que ens ajudi. Ara venen partits de màxim nivell. L'Schio està fet per anar a la final four. I en aquesta segona fase, per a nosaltres, el factor pista ha de ser important, perquè guanyar a fora és car. No dic que fora no es pugui guanyar, perquè ja ho hem fet, però sí que es complica", ha contestat Íñiguez, que també s'ha pronunciat sobre l'adeu de Jocyte, que l'any vinent formarà part del Project B. "Estic feliç per ella. Si l'hem ajudat a millorar la vida, me n'alegro. Té el compromís d'estar fins a final de temporada i això és el que m'importa. És cert que cada vegada costa més que les estrelles vinguin aquí, perquè hi ha moltes competicions i es paguen molts diners, però ara no hi penso. Només vull que estigui bé, que no es relaxi i faci la feina fins al final. Ho hem parlat i ella ho té clar".
Respecte al grup en què està inclòs l'Uni Girona, Íñiguez l'ha descrit de la següent manera: "És molt igualat, pot passar qualsevol cosa. Ahir ho parlava amb gent, en qualsevol partit pot canviar la dinàmica. És aviat per parlar, però ara com ara, Galatasaray té l'avantatge, Carolo haurà d'esprintar i els altres tenim opcions a tot. Haurem d'anar partit a partit, i nosaltres no hem de pensar més enllà de fer el millor partit possible contra Schio. Després, ja veurem".
"Volem fer història"
També ha parlat Mariam Coulibaly, fitxada aquest estiu. "Tenim la mateixa idea de guanyar que sempre, tal com hem intentat a la primera fase. També volem arreglar el que no ha funcionat i afegir detalls que ens falten". Contra l'Schio "serà complicat, perquè físicament és un equip dur. En Roberto ens demana que treballem molt la defensa, llavors serà més fàcil atacar".
"Estic molt feliç, però no és fàcil jugar a l'Eurolliga. En Roberto és un bon entrenador, m'ajuda molt a ser millor jugadora", ha explicat la pivot gironina que va aterrar a Girona, precisament, per fer un pas endavant important en la seva trajectòria jugant partits com aquest. "Volem fer història, i per això s'ha de treballar de valent. Amb l'equip que tenim podem fer-ho realitat".
