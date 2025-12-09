La visita del Barça portarà gairebé el ple a Palamós
El Badalona Women ja ha venut prop de 2.000 entrades anticipades pel partit de Lliga F d’aquest dissabte al Nou Estadi (15h) i hi espera un gran ambient tot i la baixa d'Aitana Bonmatí
La visita del Barça al Nou Estadi de Palamós aquest dissabte (15h) per enfrontar-se al Badalona Women en un partit de la Lliga F continua generant expectació. De moment ja s’han venut gairebé 2.000 entrades anticipades i tot i que el ritme no és tant elevat com en dies anteriors, el club badaloní espera gairebé un ple a la instal·lació. Serà la primera vegada que el Barça femení de l’era moderna, convertit en un dels millors equips del món, disputi un partit oficial a les comarques gironines. Abans hi havia vingut en els temps de l’Estartit a Superlliga, però la competició i, sobretot, el planter blaugrana, no tenen res a veure amb allò.
El Badalona Women disputa els seus partits com a local a Palamós perquè al seu estadi s’hi han de fer reformes per adaptar-lo a la Lliga F, com el canvi de gespa. La visita del Barça durà la millor entrada de la temporada i ha despertat molta expectació entre els aficionats al futbol i, en concret, als de la Lliga F. Durant tota la setmana es podran seguir adquirint localitats anticipades a través de la plataforma Fever a preus que oscil·len entre els 7 euros i els 30, en funció de la ubicació ala grada. També hi ha disponibles entrades VIP per 50. De moment tant la tribuna com la preferent mostren un excel·lent aspecte d’ocupació.
El Barça arribarà a Palamós lider, amb 36 punts, set més que el Reial Madrid, segon classificat. El Badalona Women és vuitè, amb 16, després de la victòria del cap de setmana passat al camp de l’Alhama de Múrcia (0-1). El Barça, abans del partit de lliga, afronta demà una jornada de Champions rebent el Benfica a l’estadi Johan Cruyff (18.45, Disney+). El tècnic Pere Romeu té baixes destacades com les d’Aitana, Patri, Salma, Ona o Kika.
El Badalona també afrontarà el partit del cap de setmana sense algunes de les seves millors jugadores. Tenen les baixes per lesió de la portera xilena Antonia Canales i la central Núria Garrote, i per acumulació de targetes tampoc jugaran ni Cristina Cubedo ni María Llompart. El ple al Nou Estadi se situa avui en 3.500 espectadors i la previsió és que la xifra de públic s’hi acosti.
