Aïcha, la vallesana que vol conquerir el lateral del Barça
La jove de la Masia, que compleix demà 19 anys, ocuparà el lateral del conjunt blaugrana després de la lesió d’Ona Batlle. L’equip de Pere Romeu rep aquesta tarda el Benfica en la cinquena jornada de la Champions amb més baixes destacades, com la d’Aitana Bonmatí.
Laia Bonals
El Barça està vivint un moment d’inflexió. Les blaugranes, que venen de dominar a Europa, estan sota mínims. Amb la plantilla ja curta d’inici, ara les lesions de jugadores claus i la política d’austeritat de l’entitat han emfatitzat la necessitat del club de mirar cap al planter. Dos noms han emergit de la Masia al primer equip en pocs mesos: Clara Serrajordi i Aïcha Camara. Totes dues han hagut d’assumir responsabilitats aquest any. I, si fa uns mesos era Serrajordi la que havia d’agafar les regnes, ara és el moment d’Aïcha.
Va néixer i va créixer a Sabadell, al barri de Can Puiggener. Després d’alguns anys en el futbol base del Sabadell, el Barça es va fixar en ella i la va reclutar per a les seves categories inferiors. Amb 15 anys, la futbolista d’ascendència guineana, que compleix 19 anys demà, ja estava en disciplina del filial, en el qual es va anar construint com a futbolista. Va començar com a lateral dret i de vegades de central, malgrat no ser la seva posició natural. És una futbolista amb instint, en evolució clara respecte a la tècnica, però que respon a un perfil molt buscat a Can Barça: ràpida, agressiva, incòmoda per als rivals.
Ha guanyat molta massa muscular, és potent i la bona pretemporada amb el Barça aquest estiu passat la va convertir en futbolista del primer equip blaugrana. Malgrat que el seu destí semblava un altre, va acabar ocupant una de les 25 fitxes del primer equip. Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el pla amb Aïcha era sortir cedida per anar millorant el seu rendiment després de renovar el seu contracte. El Barça s’assegurava el seu futur, mentre el present el vivia en algun equip de Lliga F per tenir minuts i agafar experiència. Però els plans van canviar amb la política d’austeritat de l’entitat. La sortida del Barça de jugadores prometedores del filial com Lucía Corrales, així com de futbolistes del primer equip, ha deixat posicions sense desdoblar.
Lateral en construcció
Amb la lesió d’Ona Batlle fa uns dies amb la selecció espanyola, Aïcha serà qui ocuparà la posició de lateral davant el Benfica. Sens dubte, un examen dels complicats per a la jove de la Masia. "Aïcha està en un molt bon moment, no em sorprèn. Té una capacitat d’escoltar increïble: li demanes alguna cosa, et pregunta per què, ho entén i ho executa molt bé. No viu instal·lada a dalt, però arriba amb sentit, i quan arriba pren bones decisions. Això és molt important en el futbol", va dir Pere Romeu, el tècnic del Barça, després del partit d’aquest cap de setmana.
Amb 18 anys, Aïcha és una noia introvertida i observadora. Davant el Benfica, els focus europeus l’apuntaran aquest dimecres, molts la descobriran i ella és conscient que ha d’agafar el moment amb cap.
