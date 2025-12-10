CICLISME
L’equip ciclista d’Iniesta aposta per Barcelona
Després de trencar llaços amb l’anterior propietat israeliana, el nou projecte d’NSN serà l’únic equip establert a Catalunya que estarà present en el Tour.
Begoña González
Israel en el Tour ja és cosa del passat. La venda de l’equip per part del magnat canadenc israelià Sylvan Adams, conegut al món sencer per la seva amistat amb Benjamin Netanyahu, a la companyia internacional d’esports i entreteniment NSN (Never Say Never), cofundada per Andrés Iniesta, i Stoneweg és ja una realitat. L’equip va mostrar ahir al món la seva nova imatge fortament vinculada a Barcelona.
Tal és la ruptura amb la propietat anterior que, a més del canvi d’imatge, l’equip ha canviat de fabricant de bicicletes per deixar enrere Factor (marca que col·laborava amb Israel) i ara correran amb bicicletes Scott. A més, un mallot taronja i blau cel, un cartell amb les torres venecianes de l’avinguda de Maria Cristina i la seva aposta per la capital catalana com a seu de la seva direcció estructural –no esportiva– s’han convertit en els senyals identitaris del renovat NSN Cycling Team.
"Tota la nostra generació ha estat molt lligada al ciclisme. Recordo tardes amb amics o el meu avi veient etapes del Tour. Els espanyols hem tingut grandíssims referents i és el moment de fer un pas més enllà i viure’l des de dins", va afirmar l’exfutbolista en la presentació de l’equip, que va tenir lloc al Museu Martorell de Barcelona en presència de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el regidor d’Esports, David Escudé. La revelació de la nova pell de l’equip arriba en un moment daurat per al ciclisme a la ciutat, ja que serà Barcelona l’escenari del Grand Départ del 2026.
ADN barceloní
En certa manera, l’NSN Cycling Team parteix amb algunes particularitats pràcticament històriques per a aquesta cita, ja que serà l’únic equip establert a Catalunya que sortirà en el pròxim Tour de França, que arrencarà al juliol des de Barcelona. "La ciutat serà l’epicentre mundial del ciclisme. Ser la seu del Grand Départ és un vell somni fet realitat. Que NSN aposti per Barcelona com a seu és una aposta imbatible", va dir l’alcalde de Barcelona.
L’equip, no obstant, tindrà una estructura repartida entre Catalunya (on serà la base logística), Suïssa (correran amb llicència i bandera del país europeu) i Andorra, on continuaran residint la majoria dels 26 corredors que integraran l’equip professional. L’NSN, a més, parteix de la línia de sortida amb les mateixes condicions que havia adquirit l’Israel-Premier Tech i ho farà des de l’elit del ciclisme amb llicència de tres anys en el World Tour.
