EL PARTIT DEL BERNABÉU
Xabi, amb el dubte de Mbappé, se la juga davant Guardiola
Una debacle contra el City acceleraria un relleu per al qual Florentino no té un candidat clar. "Que pixi amb la seva", li aconsella Pep.
Sergio R. Viñas
"L’equip està unit, anem tots de la mà", deia ahir Xabi Alonso, amb poca fe, amb el pilot automàtic de la supervivència encès. És exactament això el que es juga aquesta nit, en la visita al Bernabéu del Manchester City de Guardiola. I potser ho fa sense Mbappé, que ahir no es va entrenar amb molèsties a la cama esquerra i és seriós dubte per al que podria ser l’últim partit de Xabi a la banqueta blanca. Una nova debacle seria intolerable en un Bernabéu que diumenge ja va acollir una xiulada.
Tots els estímuls són negatius per a un Madrid que ve de claudicar contra el Celta i que no podrà comptar avui amb Carvajal, Trent, Militao, Alaba i Mendy i segurament tampoc amb Huijsen, Camavinga i l’esmentat dubte de Mbappé. Moltes baixes davant un dels rivals més poderosos del continent, dirigit per un dels millors entrenadors de la història d’aquest esport.
"Té el que es necessita"
"Que pixi amb la seva. Com que no pixarà colònia, li anirà bé", li va aconsellar ahir Guardiola, en un moment surrealista d’una roda de premsa en la qual va elogiar qui va ser el seu jugador al Bayern: "És un lloc difícil, però ell ho sap, té el que es necessita per a un lloc com aquest". Tot i que la gran defensa de Xabi la va fer hores abans Tchouaméni, reconeixent la "falta d’intensitat" de la plantilla en diversos partits: "No és culpa de l’entrenador, és culpa nostra al camp".
L’absència d’un substitut convincent ha donat vida extra al de Tolosa. En la reunió de diumenge a la llotja del Bernabéu, van participar Florentino Pérez; el director general i principal valedor del seu fitxatge, José Ángel Sánchez, i Juni Calafat, cap de scouting del club. El president va mostrar la seva preocupació perquè no veu que el madridisme hagi acabat d’enganxar amb aquest Madrid de Xabi. També es va parlar de la relació del tècnic amb els jugadors, de la seva implicació i dels dubtes tàctics del de Tolosa, que "no acaba de trobar la tecla", en paraules del president.
"I a qui posem?"
A mitja reunió es va posar sobre la taula la possibilitat de rellevar-lo. I llavors Florentino va fer la pregunta clau: "I a qui posem per Xabi?". El van informar que la porta de Klopp continua tancada i que Zidane "serà seleccionador de França i està en això".
Així que van arribar a la conclusió que, si decideixen acomiadar Alonso, les úniques alternatives ara mateix són Arbeloa, que no ha acabat mai de convèncer Florentino, i Solari, una persona que els jugadors veuen en el dia a dia –és el director de futbol del club– i coneixen i respecten. Finalment, van prendre la decisió d’esperar al partit d’aquesta nit. Un match ball en tota regla per a Xabi Alonso, amb Guardiola davant.
