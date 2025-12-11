Girona B i Olot, en una Segona RFEF molt igualada
Els equips gironins, que s’han fet forts a casa, tenen un ull amunt i un avall entre les places de promoció d’ascens i de descens
Lluc Perich Pérez
«La classificació està molt igualada, la línia és molt fina», deia el davanter de l’Olot Marc Mas després de la derrota encaixada a Andratx. Tan fina és la línia a la Segona Federació, de fet, que entre la cinquena plaça, que marca la promoció d’ascens, i la tretzena, que obliga a la de descens, només hi van tres punts. Així, el Sant Andreu, amb 21 punts, seria candidat a jugar Primera Federació la propera temporada, i el Terrassa, amb 18, podria caure a Tercera. La situació deixa un gruix de vuit equips als llimbs, una terra de ningú tant perillosa com esperançadora, on una patinada et pot enfonsar i una victòria, en canvi, elevar-te al play-off. Donat que ja es compten catorze jornades, la igualtat no és, ni de bon tros, casual.
És en aquesta situació on es troben el Girona B i l’Olot enguany a la Segona RFEF. Els garrotxins ja coneixen els enganys de la categoria, on juguen per segona temporada consecutiva, i el filial, que va debutar-hi desbordant energia i bons resultats, ja fa unes setmanes que balla entre entrades i sortides de la zona més alta.
Fortins als municipals
La clau per a tots dos equips ha estat fer-se forts a casa: El Girona B encara ha de perdre un partit a Vidreres, on ha sumat 17 dels seus 20 punts. Quique Álvarez reconeix des de l’inici del curs que el rendiment fora de casa és una de les assignatures que el filial necessita treballar més. La circumstància és d’allò més semblant al Municipal d’Olot, on els de Roger Vidal també estan imbatuts i han arreplegat 15 dels 18 punts que tenen fins ara. Aquesta tònica és la que marca el grup 3 de Segona Federació, on amb catorze jornades disputades hi ha cinc equips de divuit que no han perdut cap partit a casa i set que encara n’han de guanyar algun jugant com a visitants (a part de l’Atlètic Balears, que en duu quatre, ningú s’ha endut més de dos duels a domicili).
Vistes les circumstàncies, mantenir el cap fred serà d’allò més important per als equips gironins de la Segona Federació. El Girona B rep diumenge el Castelló B, l’equip que marca la promoció de descens, però que, de guanyar-lo, el superaria a la taula. L’Olot tindrà feina amb un dels ossos de la categoria, el Reus Reddis, que en la ressaca de rebre la Reial Societat a la Copa va trencar una ratxa de quatre jornades sense guanyar.
