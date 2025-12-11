Entrevista | ESTEFANÍA BANINI MIGCAMPISTA DEL BADALONA WOMEN
«Necessitem la gent i que Palamós sigui realment casa nostra»
Estefanía Banini (Mendoza, Argentina, 1990) va marxar de la «terra de Diego i Lionel» per perseguir el somni de ser futbolista i començar una lluita per la igualtat que es va notant.
Com arriba l’equip al partit d’aquest dissabte contra el Barça?
Tenim algunes baixes, però la veritat és que l’última victòria (davant l’Alhama) ha fet que l’equip arribi més animat i estigui millor. Sabem que és un partit molt i molt difícil perquè ens enfrontem al millor equip del món, serà complicat. Crec que el nostre treball farà que sigui un partit molt disputat.
Tot i la dificultat, sempre és un dels encontres que es tenen marcats en vermell al calendari.
Sí, sí. Per mi, enfrontar-me al millor equip del món sempre és especial. Jugarem contra les millors jugadores del món, veurem com funcionen, com es mouen... Un partit així és atractiu per a qualsevol jugadora. Sabem la diferència que hi ha entre els dos equips, però el millor de tot és que nosaltres estem pensant en el que hem de millorar i és un partit per superar-nos.
També és atractiu per als espectadors. El Nou Estadi de Palamós s’emplenarà quasi segur.
Ens encantaria que a la resta de partits a casa vingui tanta gent com esperem tenir contra el Barça. Ens agradaria sentir-nos cada vegada més a casa, que vingui més gent a animar-nos i tinguem més afició. A tots els nostres partits, no només a aquest per les grans jugadores que hi haurà. Volem anar-nos fent fortes a casa i que cada rival que vingui senti la pressió de jugar a Palamós.
Imagino que tant per les jugadores com per l’afició es fa complicat jugar «lluny» de casa. Com és això de ser local a més de 100 km?
És difícil traslladar la gent fins a Palamós, però a Palamós mateix es pot fer una afició nostra. Tenim aquest avantatge. Esperem que amb el temps la gent vagi sumant-se i se senti identificada amb l’equip.
Tenen la «responsabilitat» de fer arribar el futbol femení a la gent?
Sempre fem la nostra feina de la millor manera possible. Donem el nostre 100%. La posada en escena l’anem millorant dia a dia. El club està en constant creixement i crec que això és fonamental, però per continuar així necessitem la gent. Que les nenes vinguin a veure la Primera Divisió (Lliga F) i Palamós sigui realment casa nostra.
La seva feina és molt més que jugar.
És una cosa social que ens ha tocat viure bàsicament a les dones durant molts anys. Avui, per sort, crec que el món està millorant. Ens ha tocat ser les veus d’aquesta igualtat que tothom necessita. Obrir portes. Les futbolistes portem una responsabilitat molt bonica a la motxilla.
L’altre dia deia en una entrevista al diari argentí Memo que somia en poder formar nenes i que tinguin les eines que vostè no va tenir al principi. Com ha canviat el futbol femení des que era petita?
Ha canviat moltíssim. Jo vaig tenir la sort de caure a clubs on em van acceptar, però em vaig criar jugant i entrenant amb homes a futbol sala perquè no hi havia formadors ni espais de futbol 11 per a dones. Abans que m’acceptés un club de barri, van dir-me que no uns quants. Per això, és tan important crear aquests espais on poder donar les eines a totes les nenes. Realment somio que puguin tenir les oportunitats, després ja escolliran quina és la millor per a cadascuna.
Encara ara, hi ha molta diferència entre Espanya i Argentina?
Sí. Lamento dir que a Argentina encara no estem a un bon nivell, s’allunya molt del que es viu a Espanya. Aquí, veig una formació molt bona i no només això. Hi ha una lliga professional que cada any va a més i s’aconsegueixen millors condicions per a les esportistes. Això fa que ens puguem dedicar més a la nostra professió. En canvi, a Argentina, com que no tenen tantes condicions, les esportistes han de dedicar-se a altres coses i llavors tant el rendiment com la posada en escena baixen.
O se n’han d’anar a un altre país com li va tocar a vostè.
Tal qual. Te n’has d’anar a fora d’Argentina per poder viure del futbol. Estem perdent molt perquè som un país que estima molt el futbol. Tenim una passió i un amor per aquest esport enormes. Crec que els estem perdent per no crear espais.
Troba a faltar la selecció? O, amb el temps, creu que va servir d’alguna cosa renunciar-hi?
Va ser una renúncia en un lloc on no em volien. Va ser per un bé per mi perquè estaven fent coses que em feien sentir malament. Fer un pas al costat, després d’haver promogut una lluita, crec que va ser el correcte. Sobretot, per salut mental. Sens dubte. També diré que no m’han trucat perquè torni a la selecció, o sigui que no ha sigut 100% decisió meva no ser-hi. Sí que estic molt contenta i orgullosa d’haver lluitat i alçat la veu quan feia falta.
Això no li va impedir guanyar el trofeu de l’onze ideal de la FIFA. Va pagar la pena...
Va arribar en un moment, a sobre, que no estava a la selecció. El meu nivell futbolístic va demostrar que no era per això que no formava part de la selecció argentina. Va ser tan gran i tan just en els temps, que en gran part va fer que tornés. Sé que amb treball i perseverança es poden complir els somnis.
Ja porta uns anys a la Primera Divisió espanyola, què li sembla?
Sincerament, el meu primer any jo venia dels Estats Units i vaig arribar al València. Hi havia una diferència molt i molt gran entre les dues lligues. Aleshores, Estats Units era campiona del món i tenien un nivell brutal. Vaig notar tant el canvi que vaig decidir tornar als Estats Units, pensava que li faltava molt a la lliga espanyola. Quan vaig tornar al Llevant, ja vaig veure una lliga molt més millorada i amb millors condicions. Estava creixent i continua en creixement. La veritat és que estic molt sorpresa perquè any rere any es vol continuar creixent. Això parla molt bé de la lliga. Evidentment, hem de continuar lluitant per aconseguir millores.
Com està al Badalona Women?
Em trobo molt bé. La primera temporada em va costar, m’havia d’adaptar perquè venia d’un Atlètic de Madrid on teníem molts recursos. El Badalona Women era un club més humil, però amb un projecte bonic que va ser el que em va convèncer. Volia ajudar-lo a créixer i ser una peça clau. Aquest segon any em sento molt còmoda, contenta i cada vegada millor. Quan ets feliç, es nota i ho transmets a dins del camp. Les jugadores i l’staff sabem que es necessita un treball de tots per intentar deixar el club el més amunt possible. El dia de demà, quan vegi que el club ho està trencant, em sentiré molt orgullosa d’haver-ne formar part.
Sentint-se tan bé, pot allargar el moment de la retirada?
Tal qual. Al futbol, vas any a any i quan arriben els últims te n’adones que el més important és gaudir. El temps passa i tracto de gaudir de cada dia. Avui penso allargar-ho perquè la veritat és que em sento molt bé. Si m’ho pregunta uns anys enrere, estava patint molt.
Fa temps que prepara el final de la carrera amb psicòlegs i tot.
Sí, crec que és molt important poder treballar amb psicòlegs esportius. Però no només els futbolistes que estem per retirar-nos i tampoc no només en l’esport. Els psicòlegs ens ajuden moltíssim. Avui dia tenim massa informació, estem a full amb la tecnologia i separar certes coses, avançar i dedicar-se temps a un mateix per créixer, entendre’ns, conèixer-nos més... És molt important.
On li agradaria deixar el futbol quan pengi les botes?
El que més m’agradaria és que hi hagi més espais per al femení, que la gent se n’assabenti més de les coses que estan passant al torneig i que el tinguin més interioritzat. Més interès. Seria molt bonic.
Després vol ser entrenadora.
Ja ho soc. Tinc l’experiència d’haver viscut moltes coses com a jugadora i com a entrenadora puc seguir adquirint coneixements. És important que les dones puguem tenir un lloc a la banqueta.
