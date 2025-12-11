Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Endesa, Bàsquet Girona - Hiopos Lleida, del diumenge 28 de desembre a les 12h, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dilluns 22 de desembre abans de les 12 hores), dimarts 23 de desembre els guanyadors sortiran publicats al diari.
