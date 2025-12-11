Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga EndesaBàsquet Girona - Hiopos Lleida, del diumenge 28 de desembre a les 12h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dilluns 22 de desembre abans de les 12 hores), dimarts 23 de desembre els guanyadors sortiran publicats al diari.

