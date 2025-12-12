El Bàsquet Girona no només haurà d'estar atent a la "capacitat ofensiva" del "transatlàntic" Reial Madrid
Moncho Fernández recorda que el conjunt blanc és "defensivament el millor equip de la lliga a hores d'ara"
El Bàsquet Girona s'enfronta aquest diumenge a un "transatlàntic" com li agrada dir a Moncho Fernández. La visita al Reial Madrid (17:00 h/DAZN) serà un repte "difícil" per al conjunt gironí, però l'afronta amb "molta il·lusió i moltes ganes de fer un bon partit". Sobretot, després de la gran victòria de la passada jornada contra el Río Breogán (103-80) a Fontajau en què l'equip va sortir-ne reforçat.
"Jugarem contra un dels millors d'Europa. Espero que, com sempre que juguem en aquests escenaris, el nostre objectiu no sigui cap altre que ser competitius. Així segur que tindrem una oportunitat", ha dit Moncho. A la motxilla, els gironins ja tenen amb el tècnic gallec la victòria davant el Barça (96-78) d'aquesta temporada i les del curs passat també amb els blaugranes (91-90), Unicaja (91-85) i UCAM Múrcia (64-76), entre d'altres. "Hem de fer les coses molt i molt bé. Tothom coneix la capacitat ofensiva del Reial Madrid, però defensivament són el millor equip de la lliga a hores d'ara. No només haurem de protegir el nostre cèrcol, sinó que ho haurem de fer tot molt bé en l'aspecte defensiu: les pèrdues, els rebots, etc. Sens dubte, aquestes coses seran bàsiques a l'hora de poder tenir èxit o no", ha assegurat.
Moncho també ha parlat de Maxi Fjellerup, que continua amb el procés de recuperació i, per tant, no entrarà en la convocatòria: "Continua la seva evolució, de mica en mica va millorant. Som optimistes, però encara està treballant al marge i està fora de l'equip".
