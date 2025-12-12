Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Presència policial GironaGrip a GironaEstudiants universitarisAccident GualtaSpar Girona Eurolliga
instagramlinkedin

El Bàsquet Girona no només haurà d'estar atent a la "capacitat ofensiva" del "transatlàntic" Reial Madrid

Moncho Fernández recorda que el conjunt blanc és "defensivament el millor equip de la lliga a hores d'ara"

Moncho Fernández, a la sala de premsa de Fontajau.

Moncho Fernández, a la sala de premsa de Fontajau. / DdG

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

El Bàsquet Girona s'enfronta aquest diumenge a un "transatlàntic" com li agrada dir a Moncho Fernández. La visita al Reial Madrid (17:00 h/DAZN) serà un repte "difícil" per al conjunt gironí, però l'afronta amb "molta il·lusió i moltes ganes de fer un bon partit". Sobretot, després de la gran victòria de la passada jornada contra el Río Breogán (103-80) a Fontajau en què l'equip va sortir-ne reforçat.

"Jugarem contra un dels millors d'Europa. Espero que, com sempre que juguem en aquests escenaris, el nostre objectiu no sigui cap altre que ser competitius. Així segur que tindrem una oportunitat", ha dit Moncho. A la motxilla, els gironins ja tenen amb el tècnic gallec la victòria davant el Barça (96-78) d'aquesta temporada i les del curs passat també amb els blaugranes (91-90), Unicaja (91-85) i UCAM Múrcia (64-76), entre d'altres. "Hem de fer les coses molt i molt bé. Tothom coneix la capacitat ofensiva del Reial Madrid, però defensivament són el millor equip de la lliga a hores d'ara. No només haurem de protegir el nostre cèrcol, sinó que ho haurem de fer tot molt bé en l'aspecte defensiu: les pèrdues, els rebots, etc. Sens dubte, aquestes coses seran bàsiques a l'hora de poder tenir èxit o no", ha assegurat.

Notícies relacionades i més

Moncho també ha parlat de Maxi Fjellerup, que continua amb el procés de recuperació i, per tant, no entrarà en la convocatòria: "Continua la seva evolució, de mica en mica va millorant. Som optimistes, però encara està treballant al marge i està fora de l'equip".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
  2. Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
  3. L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
  4. Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
  5. L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
  6. Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
  7. Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
  8. Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local

Un economista expert revela tres trucs clau per estalviar al supermercat

Un economista expert revela tres trucs clau per estalviar al supermercat

El Nadal arribarà amb pluges, nevades i molt fred a Catalunya: aquestes són les previsions per a les pròximes setmanes

El Nadal arribarà amb pluges, nevades i molt fred a Catalunya: aquestes són les previsions per a les pròximes setmanes

Com compartir un dècim de Loteria de Nadal per WhatsApp o Bizum sense complicacions

Com compartir un dècim de Loteria de Nadal per WhatsApp o Bizum sense complicacions

La crònica que explica les dues dècades d'amor a l'Uni Girona

La crònica que explica les dues dècades d'amor a l'Uni Girona

Íñiguez es mostra "preocupat" per les baixes que pot tenir davant el Gran Canària: "Ho sabrem a última hora"

Íñiguez es mostra "preocupat" per les baixes que pot tenir davant el Gran Canària: "Ho sabrem a última hora"

Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85

Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85

Sergio Dalma actuarà al festival Sons del Món de Roses el 7 d'agost

Sergio Dalma actuarà al festival Sons del Món de Roses el 7 d'agost

Ho confirmen: Així és la nova moneda de 2 euros que tothom vol aconseguir el 2026

Ho confirmen: Així és la nova moneda de 2 euros que tothom vol aconseguir el 2026
Tracking Pixel Contents