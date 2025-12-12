El Bisbal Bàsquet vol la tercera victòria a l’esprint
Surís diu que s’«ha de passar pàgina» per guanyar el Mataró en el tercer partit en 7 dies
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet respira després d’encadenar dues victòries consecutives contra el Salou (68-86) i l’Spanish Basketball Academy madrileny (71-64), però sap que en necessita més per tancar l’any amb tranquil·litat. En el tercer partit d’aquesta setmana, l’equip d’Eric Surís rep demà a la tarda el Mataró, penúltim classificat, al Pavelló Vell (18:10 h). «No volem pensar més enllà. Aquestes victòries ens donen confiança per anar creixent com a equip. Alhora, però, hem de pensar que el partit d’aquest dissabte és molt difícil i no pel fet d’haver-ne guanyat dos aquesta setmana sumarem el tercer. Hi ha una feina molt important per fer. El Mataró és un rival molt incòmode i hem de centrar-nos en sumar un partit més. El següent. La victòria és el primer, sense pensar quantes en portem ni si són seguides. Hem de fer un exercici psicològic sempre d’oblidar el passat, sigui victòria o derrota, i plantejar al 100% el següent partit», va valorar el tècnic.
Per a Surís, «hem crescut defensivament, era la nostra prioritat. Però encara ens queda per créixer. Ofensivament, és un procés. Ens coneixem molt més, hi ha inèrcies, mecanismes que hem creat, saber què farà el company, entendre’ns amb mirades... Ja ho estem assolint després de tot aquest temps. Tot i així, encara ens queden coses per anar introduint i guanyar més recursos amb diferents plantejaments i perfils de rivals que ens trobem».
En aquest sentit, l’entrenador va explicar que l’equip ha sortit reforçat anímicament dels últims resultats: «L’equip està bé. Sabíem que abans de la petita aturada nadalenca hi havia un esprint important, amb tres partits en set dies. Una victòria sempre et dona un plus, però hem de ser capaços de passar pàgina, anar a pel següent».
Alhora, va parlar de l’adaptació d’Ade Adebayo al Bisbal. «Estem molt satisfets amb ell per l’impacte que està tenint amb l’equip, a dins i a fora de la pista. És un jugador molt intents i complet, que, sens dubte, ens ha portar un plus d’energia i al darrere de mentalitat defensiva. Té unes cames potents per jugar al que pretenem, córrer i defensar dur».
