Íñiguez es mostra "preocupat" per les baixes que pot tenir davant el Gran Canària: "Ho sabrem a última hora"
L'entrenador de l'Spar Girona explica que la gran victòria contra l'Schio va deixar "alguna jugadora tocada"
La situació de baixes que comença a patir l'Spar Girona ha deixat Roberto Íñgiuez "preocupat". La impressionant victòria en l'últim partit d'Eurolliga contra l'Schio (81-72) a Fontajau va deixar "alguna jugadora tocada" i això obliga el tècnic a "prendre decisions a última hora". "No puc dir gran cosa fins demà. Hi pot haver alguna baixa. Em continua preocupant perquè a tots els partits tenim algun problema i això no ens permet competir com voldríem. No puc dir res a les jugadores, però em preocupa el creixement de l'equip. Creus que guanyant ho tapes tot, fins que ve un equip que creix. És el concepte que em té més preocupat", ha assegurat en la prèvia del partit d'aquest dissabte davant l'Spar Gran Canària (19:00 h).
En aquest sentit, ha explicat que Klara Holm "està millor, una mica dèbil encara, però viatja a les Canàries. Veurem si pot participar". Íñiguez ha destacat com les jugadores se sobreposen als contratemps: "No em sorprèn perquè les veig entrenar. M'agrada molt la seva resposta davant les dificultats, però em preocupa de cara al futur. No hi ha un pla a seguir, sinó sobreviure i guanyar una altra vegada. A mi m'agrada planificar. Preparem el següent partit una mica entre cotons. Així no es pot progressar perquè, a diferència d'altres equips, no tenim les condicions. Em fa estar alerta, però no puc dir res a les jugadores. Només animar-les i tirar-ho endavant".
Sobre el Gran Canària, l'entrenador ha comentat que "és un equip que ha incorporat jugadores que li han canviat la cara. Qui pensi que el partit serà fàcil, doncs s'equivoca. Ho harem de fer molt bé una altra vegada i, sobretot, adaptar-nos a les circusmtàncies per competir bé. Els partits a Las Palmas sempre són molt difícils".
