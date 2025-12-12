L’«Mbappé» de Tercera Catalana juga al Sant Feliu de Guíxols
Ali Bajaha, davanter del Sant Feliu de Guíxols, ja duu tants gols a la lliga com l’estrella del Reial Madrid, que és el màxim realitzador de Primera amb 16 dianes, i s’ha erigit en el pitxitxi de la novena categoria en l’àmbit estatal.
«Els gols compten encara que siguin en una categoria més baixa perquè s’han de fer». Raó no li falta a Ali Bajaha, jugador del Sant Feliu de Guíxols. El davanter baixempordanès, de 24 anys, ha aconseguit entrar aquesta temporada en una llista molt exclusiva, on hi ha els millors del món, després d’haver marcat fins ara un total de 16 gols i erigir-se en el pitxitxi de Tercera Catalana. Ha necessitat menys partits (11) per atrapar Kylian Mbappé, l’estrella del Reial Madrid que és el màxim realitzador de Primera Divisió amb també 16 dianes però amb més encontres (16). Mentre que de les grans lligues europees, Erling Haaland n’ha marcat 15 a la Premier League, Mason Greenwood 10 a la Ligue 1 i Christian Pulisic 7 a la Serie A. Només els supera a tots Harry Kane amb 17 a la Bundesliga. «Em fa molta gràcia. Tinc molts companys i amics que ja m’ho comenten. Estic fotent guerra a Mbappé, Haaland... Tothom em voldria de davanter al Fantasy!», bromeja l’Ali.
Bajaha explica que els seus gols són fruit «del treball constant»: «Tinc un grup de jugadors al voltant que em donen suport i m’ajuden a ser millor. De moment va bé». El davanter del Sant Feliu està fent uns números de rècord aquest curs, que l’han dut a convertir-se en el pitxitxi de Tercera Catalana -compartint condició amb el jugador de l’Atlètic Torregrossa del grup 14-, però no li ve de nou. «He sigut golejador sempre. Aquest any està sortint més bé del compte i he marcat més gols que mai des que soc amateur. L’estat de forma que porto de les últimes temporades fa que any rere any vagi superant rècords. L’any passat, per exemple, portava 15 gols a aquestes alçades del campionat», comenta.
L’Ali ha après des de ben petit a anar directe de cara a barrada. «Allò principal és tenir tranquil·litat i sang freda. Els porters cada vegada tenen més formació i qualitat i tapen bé els forats. A cada entrenament em preparo jo mateix per millorar en la finalització. Aquest any sembla que tinc millor punteria, però és per tot el treball que porto al darrere», assegura el davanter que s’ha format al Sant Feliu, Aro i ha passat una etapa a Gàmbia, el seu país d’origen. «Vaig començar a jugar a l’escola, em van apuntar al Sant Feliu, vaig anar dos anys a l’Àfrica i quan vaig tornar al Sant Feliu no em volien i vaig anar a l’Aro, on em van ajudar moltíssim fins acabar l’etapa de juvenil. Arran de la Covid vaig deixar-ho perquè ho vaig passar una mica malament i quan vaig assabentar-me que el Sant Feliu i l’Aro s’unien vaig decidir tornar», apunta.
El jugador baixempordanès es considera un «davanter centre de tota la vida»: «Al principi, vaig tocar totes les posicions per aprendre encara que sempre m’he decantat per jugar de davanter centre i a cardar gols». L’Ali ha de tenir la porteria rival entre cella i cella.
En aquest sentit, confessa que els clubs als quals s’enfronta el tenen estudiat. «Hi ha jugadors i entrenadors que m’ho diuen de tant en tant. Els altres equips em tenen ben vigilat. És un orgull», afirma.
Per un objectiu comú
Tot i tenir el pitxitxi de Tercera Catalana, el Sant Feliu de Guíxols no n’ha fet prou per buscar les pessigolles al destacat líder del grup 2, el Sils-La Selva, que és primer amb 28 punts. Els santfeliuencs són quarts amb 21. «Aquesta temporada està sent inesperada. Cada any tenim l’objectiu de mantenir la categoria i mai havíem pensat arribar tan amunt amb aquests números. No anem tan malament. És la nostra millor posició a Tercera Catalana. Som un equip jove, competitiu i ambiciós. La confiança que hi ha entre el míster (Damià Sagué) i els jugadors és màxima. Sabem el nivell que tenim i la temporada és llarga. Si seguim en aquesta mentalitat i ganes, per què no, podem donar la sorpresa», puntualitza.
Aquest diumenge, davant el Lloret B (12.00 h), Ali Bajaha té l’oportunitat de superar Kylian Mbappé a la llista de màxims golejadors perquè el davanter del Reial Madrid està lesionat i, segurament, serà baixa contra l’Alabès.
