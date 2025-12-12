CAS NEGREIRA
Laporta rebutja davant la jutge que el Barça pagués als àrbitres perquè era un «exemple al món»
El jutge del cas Negreira considera que hi pot haver una «corrupció sistèmica» en el comitè d’àrbitres
J. G. Albalat
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha negat aquest divendres a la jutge que durant el seu primer mandat al capdavant del club es pagués a l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres, José María Enríquez Negreira, i al seu fill Javier Enríquez Romero, perquè els àrbitres afavorissin l’equip, ja que el Barça «era un exemple al món» pels jugadors que tenia. L’entitat va desemborsar un total de 7,5 milions d’euros durant 18 anys a Enríquez Negreira i el seu fill pels informes, en ocasions verbals, que realitzaven dels col·legiats abans dels partits.
El mandatari blaugrana, que ha sigut interrogat durant gairebé una hora, ha recalcat que el Barça va pagar per uns serveis que realment es van realitzar, com són els informes dels àrbitres, uns desemborsaments que li van venir heretats de l’anterior president del club, Joan Gaspart, que també està citat a declarar en els pròxims dies. En aquest sentit, ha aprofundit que quan va arribar al càrrec, la secció esportiva del club li va recomanar que es continués comptant amb aquest servei d’assessorament perquè era interessant per al club, i així ho va fer.
El president del Barça també es va referir als 629 informes, la majoria del fill de l’exdirigent arbitral, que estan aportats a la causa. Els anteriors documents, ha precisat, no són als arxius de l’entitat blaugrana perquè al cap d’uns cinc anys es destrueixen perquè ja no tenen utilitat. Laporta ha explicat que els pagaments per aquests dictàmens elaborats per Enríquez Negeira i fill no havien de passar per la junta directiva del club per les quantitats que estipulaven a les factures, que eren menors a qui per obligació han de passar per la reunió dels màxims dirigents del FC Barcelona.
Relació amb Bartomeu
El dirigent blaugrana ha puntualitzat en la seva compareixença al jutjat que ell no va conèixer mai l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres ni al fill, alhora que ha admès que no va parlar en cap moment d’aquests informes amb Josep Maria Bartomeu. Tampoc li va consultar, ha incidit, l’acta de conformitat que va firmar amb l’Agència Tributària, la investigació del qual ha donat origen al procés penal pel cas Negreira.
Aquest divendres han declarat, a més, com a testimonis davant la jutge del cas Negreira els exentrenadors del Barça Ernesto Valverde, ara a l’Athletic de Bilbao, i Luis Enrique, que dirigeix el París Saint-Germain. Tots dos han parlat a través de videoconferència. La seva compareixença ha sigut ràpida. Els dos entrenadors han assegurat que no tenien coneixement de l’existència dels informes dels àrbitres realitzats per Enriquez Negreira i fill, ni els havien vist. Valverde ha detallat que a l’Athletic també es realitzen aquests informes, però que ell no els utilitza a l’hora de preparar els partits.
Les indagacions
Amb aquestes declaracions, la investigació pel cas Negreira enfila els últims capítols, segons han confirmat a aquest diari fonts coneixedores de les indagacions. Ara per ara, només està prevista la declaració com a testimoni el 6 de febrer de l’expresident del FC Barcelona, Joan Gaspart, i d’una persona que en l’actualitat és qui rep els àrbitres i els acompanya. Dies abans, el 27 de desembre, haurà de comparèixer al jutjat la vicepresidenta del club Maria Elena Fort, com a representant de l’entitat, ja que el FC Barcelona també està imputat en la causa.
Les fonts judicials consultades per aquest diari asseguren que ara per ara no s’ha trobat la destinació final dels 7,5 milions d’euros que, suposadament, el FC Barcelona va pagar als Negreira. Un dels últims informes remesos al jutjat per la Guàrdia Civil assenyalava que en el compte corrent de la dona de l’exdirigent arbitral, Ana Paula Rufás ,havien passat fins a tres milions d’euros en els últims 20 anys, entre el 1992 i el 2023. Els agents apuntaven que aquests ingressos eren «aparentment injustificats per les rendes i rendiments del treball (sous percebuts de les empreses del seu marit) i del capital immobiliari».
