Una alerta meteorològica fa suspendre el Gran Canària-Spar Girona
L'expedició gironina és a l'illa des d'ahir al vespre i, en principi, no podrà tornar a casa fins demà
El partit corresponent a la jornada 11 de la Lliga Femenina Endesa entre l’Spar Gran Canaria i l’Spar Girona, previst per aquest vespre (20h, hora catalana) al pavelló de La Paterna, s'ha ajornat a causa de la situació d’alerta meteorològica activada a l’illa de Gran Canària. Aquesta decisió ve motivada pel comunicat emès per l’Institut Insular d'Esports, que ha decretat el tancament total de totes les instal·lacions esportives, inclòs el pavelló de La Paterna, així com la suspensió de tota l’activitat esportiva, seguint les indicacions de les autoritats davant l’episodi meteorològic advers. El club gironí resta a l’espera de la comunicació oficial per part de la Federació Espanyola de Bàsquet per conèixer la nova data i horari del partit.
No és un contratemps gens agradable per a l'Uni, perquè ja té un calendari prou carregat com per ara haver fet un viatge maratonià a Las Palmas per res i on hi haurà de tornar quan es dictamini. L'expedició de l'Spar Girona va viatjar ahir, va quedar concentrada a l'hotel, i no ha sabut de la suspensió del partit fins aquest migdia. En principi l'equip no podrà tornar a casa fins demà. L'equip de Roberto Íñiguez havia de jugar avui a Las Palmas i afronta un altre viatge dimarts per jugar dimecres a la pista del Carolo a l'Eurolliga. El dia 21 arribarà el València a Fontajau i el ritme de partits no s'atura per Nadal: el dia 28 visita a La Seu, el 4 de gener, Spar Girona-Perfumerías Avenida, el dia 7 sortida a Gernika, i el 10 derbi a Fontajau contra el Joventut. I a partir d'aquí, es reprendrà la competició europea, cosa que mantindrà un calendari molt comprimit.
La borrasca Emilia també ha provocat la suspensió d'un altre partit amb presència gironina, en aquest cas, el Magec Tías Lanzarote-GEiEG Pacisa, que també s'havia de disputar avui, corresponent a la Lliga Femenina 2. S'han registrat onades de fins a nou metres i vents de 140 km/hora. Aquesta passada matinada s'han registrat més de 200 incidències.
