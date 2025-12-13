El Barça de les tres Champions porta gairebé 3.000 persones a Palamós
El Badalona Women i les de Pere Romeu han disputat la catorzena jornada de lliga al municipi baix-empordanès, amb un total de 2.853 persones a la graderia de l'estadi
Les blaugranes s'han emportat la victòria amb un resultat d'1-5
Palamós ha viscut avui una d’aquelles tardes que queden marcades al calendari esportiu del municipi. El FC Barcelona femení, tri campió d’Europa, ha visitat el Baix Empordà en la disputa de la catorzena jornada de Lliga F davant el Badalona Women, en un partit que ha convertit el Municipal de Palamós en l’epicentre del futbol per unes hores.
El Badalona Women disputa des de fa uns mesos els seus partits com a local a Palamós, a més de 100 quilòmetres de la seva ciutat, a causa de la normativa de la Lliga F, que obliga a jugar en camps de gespa natural. Aquesta situació es mantindrà fins a final de temporada, i el duel contra el Barça estava assenyalat en vermell tant per al club com per a l’afició, ja que no cada dia es pot veure de prop un dels millors equips del món, i menys encara aquí a la província. Si a més, a aquest fet se li suma que per a ser desembre, el temps ha acompanyat i ha ajudat a crear una gran tarda de futbol ja ha acaba de culminar la millor tarda per acostar-se a l’estadi.
Abans d’entrar a l’estadi ja es respirava que era un dia especial, amb unes cues llargues a l’entrada principal, els aparcaments plens tant a l’estadi com als voltants i una gran acumulació d’aficionats a tots els punts d’entrada que no volien perdre’s la cita. Un cop a dins, l’ambient ha estat notable, amb una graderia plena i sorollosa. Ara bé, malgrat que el Badalona actuava com a local, la tirada del Barça ha estat evident. A les grades s’hi han vist moltes més samarretes blaugranes que no pas blanques, i això s’ha fet notar des dels primers minuts. En el quart d’hora inicial, quan cada equip ha aconseguit marcar un gol, la celebració més sonora ha estat la de la diana de la polonesa Ewa Pajor. De fet, cada acció favorable a les jugadores de Pere Romeu s’ha celebrat amb més entusiasme que les del conjunt badaloní.
La tribuna i el lateral han estat les zones amb més afluència, mentre que darrere de les porteries hi ha hagut alguns seients buits. Tot i això, l’entrada ha estat la millor des que el Badalona Women juga al Municipal de Palamós amb 2.853 persones que no s'han volgut perdre el partit, un ambient clarament familiar, ple de nens i nenes acompanyats de pares i avis. Fent que a més dels seguidors desplaçats des de Badalona i Barcelona, molts aficionats de la província de Girona s'hagin acostat a l’estadi aprofitant l'oportunitat única de veure el Barça a tocar de casa. Així doncs, clarament ha estat una tarda que ha tornat a omplir les graderies del Municipal com feia molt de temps que no es veia i ha deixat clar quan es té una gran oportunitat com la d’avui, de veure un dels grans equips a la demarcació, la gent no desaprofita ser-hi present.
Les culers s’imposen al Badalona
Les jugadores blaugranes s'han imposar al Badalona per 1-5. Les de Pere Romeu han sortit en tromba en els primers minuts, i només han necessitat 5 minuts per avançar-se a l’electrònic quan la polonesa Pajor ha enviat la pilota al fons de la xarxa després d'una bona centrada rasa de Hansen. Malgrat tot, el Badalona ha sabut recuperar-se del resultat desfavorable i abans del primer quart d’hora una recuperació dins d'Elena Julve, l'ha aprofitat Lorena Navarro per a anotar l'empat. Però la qualitat individual blaugrana s'ha fet notar amb un gran xut des de la frontal de Pina que l'ha enviat a l'escaire.
A la represa, les blaugranes han ampliat distàncies amb la rematada de cap de Carla Martínez per pujar l’1-3 al marcador, tot i la revisió de VAR. Vicky López ha anotat el quart en l'últim quart d'hora de joc, Fenger ha anotat un cinquè que finalment no ha pujat al marcador després que l'àrbitre, amb l'ajuda del videoarbitratge, anul·les la diana per mans. Però al 102 de partit, després de les llargues estones de revisions per l'àrbitre, Brugts han marcat el 5è per a tancar la tarda.
