Íñiguez: "La Dana ja se sabia, el nostre vol va ser una muntanya russa de tres hores"
El tècnic de l'Spar Girona i Ainhoa López es pronuncien a xarxes socials sobre la suspensió del partit de Gran Canària
El tècnic de l'Spar Girona, Roberto Íñiguez, s'ha pronunciat amb una piulada a X sobre la suspensió, aquest migdia, del partit contra el Gran Canària per una alerta meteorològica. L'expedició gironina és a Las Palmas des d'ahir al vespre i ningú els havia insinuat que es pogués ajornar el duel. "La nostra principal funció és prevenir, no reaccionar. El mateix per als que decideixen i ens "governen". La DANA ja es coneixia. El nostre vol ahir va ser una muntanya russa de 3 hores. Ara suspenen el partit. Tard i malament", ha escrit el preparador. La decisió de no jugar, que també ha afectat el partit del GEiEG a Lanzarote, ve motivada pel comunicat emès per l’Institut Insular d'Esports, que ha decretat el tancament total de totes les instal·lacions esportives, inclòs el pavelló de La Paterna, així com la suspensió de tota l’activitat esportiva, seguint les indicacions de les autoritats davant l’episodi meteorològic advers.
En una línia similar s'ha pronunciat Ainhoa López: "Ja se sabia de la Dana des del dijous i no es va cancel·lar llavors… espero que puguem tornar demà", ha piulat l'escorta de l'Spar Girona. A aquesta hora està a l'aire la disputa del partit d'ACB entre Gran Canària i Baskonia, previst a les 20h (hora catalana), tot i que tot apunta que no es jugarà.
