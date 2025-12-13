Mikhailov sol no és capaç de salvar el Bisbal del naufragi (64-70)
Els d’Èric Surís perden al Pavelló Vell contra un Mataró que només sumava dues victòries
Gerard Ullastre
El Mataró ha tallat la ratxa del Bisbal, que no ha aconseguit encadenar la tercera victòria consecutiva. Ni el doble doble de Mikhailov - 21 punts i 13 rebots - ha estat suficient. El que havia de ser un triomf fàcil al Pavelló Vell ha acabat amb derrota. El principal culpable? La falta d’encert en el tir.
El Bisbal ha saltat al partit sense idees i amb molt poca fluïdesa de joc. S'ha trobat a faltar la presència de l'agitador Golson, qui no ha pogut jugar per culpa d'un esquinç de segon grau. No seria fins passats els 3 minuts i mig que els de Surís anotarien el primer tir de camp. A partir d'aquí, 3 triples consecutius de Renane han encès el Pavelló Vell i els empordanesos li han competit de tu a tu al Mataró fins al final del parcial. Malgrat aquesta bona ratxa momentània, conscients de la transcendència de l’encontre el Bisbal ha començat el segon quart imprecís. Els nervis s’han apoderat dels locals i aquests s’han manifestat en forma de canells tremolosos. Per aquest motiu, els de Surís han hagut de recórrer a un recurs tan simple com efectiu per a evitar que els visitants s’escapessin en el marcador: pilotes a Mikhailov. L’ala-pivot madrileny i algunes aparicions d’Okeke han sostingut l’equip abans del descans.
A la represa, un triple d’Álvarez donaria el tret de sortida a un tercer quart caracteritzat per una agressivitat ferotge dels locals. Amb una organització exquisida de Torrent i un Mikhailov imperial, el Bisbal ha retallat els punts de distància al Mataró. Els de Surís han aconseguit posar els visitants contra les cordes i han competit fins al final, el qual no ha estat apte per cardíacs, ja que els empordanesos gairebé remunten un partit que semblava perdut a falta de 3:30. Tanmateix, els del maresme han sabut fer valdre el petit avantatge que han aconseguit conservar dels primers parcials i s’han endut un triomf molt meritori.
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- El restaurant Bescuit de Girona abaixa la persiana després de més de trenta anys
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Mor Ritxi Fageda
- Crim de Bellcaire: la víctima va fingir que era morta per evitar que la parella l'acabés matant
- Frit Ravich comença a enderrocar la seva antiga nau per construir la nova fàbrica