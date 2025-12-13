El Peralada es queda sense puntuar en la seva visita a Vic (1-0)
El gol de Pius Quer a 5 minuts pel descans acaba amb les opcions de puntuar dels alt-empordanesos
El Peralada no ha pogut sumar cap punt en la seva visita a la capital d'Osona, contra un rival que abans de la jornada ocupava places de descens amb només 8 punts. El partit ha estat equilibrat, però a cinc minuts del descans Pius Quer ha avançat el conjunt de l’Hipòlit Planàs. A la represa, els xampanyers han intentat capgirar el marcador, però el Vic ha sabut aguantar l’avantatge i, tot i l’embranzida final dels alt-empordanesos buscant l'àrea amb centrades laterals, la victòria ha acabat sent a favorable dels locals.
