El SHUM va sempre a remolc a Calafell (3-0)
Els de Maçanet suma la tercera derrota consecutiva
El SHUM Frit Ravich ha encaixat la tercera derrota consecutiva a la pista del Calafell la Menorquina (3-0). Els de Jordi Garcia no han pogut contrarestar els gols de Marimon, Folguera i Pujadas en un partit de clar color local. Els de Maçanet s'han tornat a quedar sense veure porteria, i amb aquesta, el pitxitxi de la lliga, Roger Presas, suma dues jornades consecutives sense marcar. La derrota situa els gironins a la penúltima posició de la taula.
