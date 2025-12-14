Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaRestaurant BescuitPla KanpaiAlcaldessa SaltPiròman Olot
instagramlinkedin

En Directe

BÀSQUET GIRONA

Reial Madrid - Bàsquet Girona, en directe

Segueix en viu la narració del partit entre el Reial Madrid i el Bàsquet Girona que es juga al WiZink Center

Resultats i classificació de l’ACB

Els jugadors del Bàsquet Girona, en una imatge d'arxiu.

Els jugadors del Bàsquet Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Carles Rosell

Carles Rosell

Madrid / Girona
Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents