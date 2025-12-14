En Directe
BÀSQUET GIRONA
Reial Madrid - Bàsquet Girona, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Reial Madrid i el Bàsquet Girona que es juga al WiZink Center
El Bàsquet Girona sortirà amb aquest cinc inicial: Otis Livingston, Needham, Sergi Martínez, Juan Fernández i Geben. I el Madrid? D'entrada, aposta per Campazzo, Feliz, Procida, Lyles i Len.
Això és a punt de començar...
Bona tarda! En un quart d'hora, el Bàsquet Girona s'enfronta al Reial Madrid al Movistar Arena. Els de Moncho Fernández hi arriben amb la baixa de Maxi Fjellerup i la voluntat d'aconseguir la primera victòria lluny de Fontajau.
