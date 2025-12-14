L’Spar Girona torna de les Canàries sense jugar
L’alerta per pluges va obligar suspendre el Gran Canària-Uni, igual que València-Saragossa femení i masculí i el Llevant-Vila-real de futbol
L’Spar Girona aviat arribarà a Girona per començar a preparar demà el partit de dimecres davant el Flammes Carolo francès (19:30 h) a l’Eurolliga, que obligarà l’equip de Roberto Íñiguez a un nou desplaçament en pocs dies, després de tornar aquest vespre del viatge frustrat a les Canàries. Malgrat els avisos de situació meteorològica de perill per al passat cap de setmana, el conjunt gironí va haver d’anar igualment a Las Palmas, amb tot el que això comporta, i un cop allà va saber que el seu partit contra l’Spar Gran Canària, previst pel dissabte a les 20:00 h, quedava suspès fins a nou avís. A l’espera de trobar una nova data, l’equip ha pogut agafar l’avió de tornada avui al migdia i aterrarà a l’aeroport del Prat a mitja tarda.
La borrasca Emilia no només va afectar l’agenda esportiva de les Canàries, sinó que també ha passat amb força per València, on l’alcaldessa María José Catalá ha demanat suspendre tota activitat a l’aire lliure. A la Lliga Femenina s'ha ajornat igualment el partit entre el València Basket i el Casademont Saragossa que s’havia de disputar avui al Roig Arena, per la qual cosa valencianes, aragoneses, canàries i gironines tenen un partit menys a la classificació perquè no han pogut disputar l’onzena jornada del campionat. Les de Roberto Íñiguez, però, es mantenen líders perquè tres dels quatre equips frenats pel temporal se situen a la part alta de la classificació -l’Spar Girona, primer; el Saragossa, segon; i el València, tercer-.
Així mateix, s'ha suspès el València Basket-Casademont Saragossa de la Lliga ACB. «Lamentem els inconvenients que pugui generar a tots els aficionats. Les entrades adquirides per aquest partit tindran validesa per al mateix quan s’assigni una nova data. En cas de no poder-hi assistir, el club tornarà l’import de l’entrada», ha informat el club valencià.
A LaLiga EA Sports, el Vila-real ha viscut una situació similar a la que li va tocar a l’Spar Girona, malgrat que les conseqüències van ser molt pitjors per al conjunt gironí perquè va viatjar fins a Las Palmas i es va haver de quedar concentrat a l’hotel fins que avui ha pogut tornar cap a casa sense jugar. Els groguets s’havien desplaçat a València per al seu encontre davant del Llevant al Ciutat de València i tampoc l'han pogut disputar. Com ja va passar la temporada passada, quan es va suspendre el Vila-real-Espanyol per risc d’inundacions, serà difícil encaixar una nova data perquè, amb la Copa del Reil, el calendari dels dos equips està força comprimit.
Els greus efectes de la DANA del passat 29 d’octubre de 2024 a València han provocat que tota precaució sigui poca i les institucions prefereixin suspendre les activitats programades per evitar riscos. El problema per a l’Spar Girona va ser que aquesta decisió va arribar massa tard, quan l’equip ja havia agafat un vol amb complicacions per les fortes pluges i va viatjar per res a Las Palmas.
