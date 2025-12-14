Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Escala encaixa la primera derrota del curs al Nou Miramar (2-5)

Els de David Gurillo són golejats pel Can Vidalet a casa

Una foto d'arxiu d'un partit de l'Escala.

Tatiana Pérez

El polèmic empat davant el Vilassar de Mar (1-1), que va deixar l'Escala sense opcions a ser líder i sense Marc Gelmà ni Elian per sanció, ha passat factura. El conjunt de David Gurillo ha encaixat avui la primera derrota de la temporada al Nou Miramar, després de ser golejat pel Can Vidalet (2-5). Els visitants han trobat la porteria de Jona amb massa facilitat i, tot i que els escalencs han pogut igualar el marcador fins a dues vegades gràcies als gols de Marc Bech i Aparicio, l'equip d'Esplugues de Llobregat ha aconseguit tornar-se a posar per davant abans del descans i sentenciar a la segona part.

Amb aquesta derrota, l'Escala baixa a la cinquena posició amb 25 i marca la zona de play-off.

