L'Olot i el Reus es reparteixen els punts (0-0)
Els de Roger Vidal encadenen el segon partit sense marcar
L’Olot i el Reus es reparteixen els punts a la capital garrotxina després d’un partit que clarament les defenses han guanyat als atacs. Els de Roger Vidal han començat amb més intensitat el duel i durant els primers 15 minuts han gaudit de tres grans oportunitats de la mà de Gonpi, Arumí i Maffeo, però cap de les tres rematades han pogut obrir la llauna. Des d’aleshores el conjunt garrotxí ha estat qui ha dut la batuta del joc amb més arribades a la porteria de Pacheco, però el porter ha estat l’encarregat de salvar als seus en diverses ocasions. Tot i el bon inici garrotxí, la fluïdesa ofensiva de l'equip s’ha anat consumint i a mesura que s’acostava el descans, la igualtat entre ambdós conjunts han reduït les rematades a porteria. Tant ha estat així que Olot i Reus han marxat al vestidor amb taules en l’electrònic.
En la represa, les defenses han continuat molt sòlides i malgrat que els dos equips arribaven amb facilitat a través de centrades laterals no s'han pogut transformar les oportunitats en gols. L’anècdota del duel ha arribat al minut 15 de la segona quan l’àrbitre ha hagut d’aturat el duel durant uns minuts perquè s’ha fos un dels focus del municipal. En tot cas, el contratemps quasi no ha tingut incidència en el duel i s’ha reprès amb rapidesa. A 20 minuts pel final, el Reus ha tingut la més clara amb un xut d’Homet que ha marxat fregant el pal de Ballesté. Amb l'ensurt al cos, els de Vidal han tornat a agafar la iniciativa que havien perdut, però ni el xut d'Albert López, ni el posterior tir d'Enri que ha marxat fregant el pal han estat capaços de desfer l'empat. L'àrbitre ha acabat afegint 5 minuts més, però ni amb el temps addicional els dos equips han estat capaços de trencar la igualtat. Amb l'empat, els de Roger Vidal encadenen la segona setmana consecutiva sense marcar després de la derrota la setmana passada al camp de l'Andratx (2-0).
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- El restaurant Bescuit de Girona abaixa la persiana després de més de trenta anys
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Una emergència mèdica en un vehicle obliga a tallar la ronda Ferran Puig i provoca llargues cues a Girona
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies