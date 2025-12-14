El millor Girona B fa un festival amb el Castelló B (7-3)
Una primera mitja hora de joc excel·lent, fent una maneta, dona un ampli triomf al filial, invicte a casa
Lluc Perich
El Girona B ha tret la seva millor versió en una golejada pel record davant el Castelló B (7-3). A la mitja hora, el filial guanyava 5-0, i ha arribat al descans amb un 6-2. Tot ha sortit bé als de casa, que han aixafat la festa del filial valencià, l’equip que més gols marca i encaixa de tota la categoria. A Vidreres, l’aposta per les anades i vingudes els ha sortit creu: Els gironins mantenen l’invicte com a locals i s’apropen, de nou, a la zona alta. Després d’unes jornades de convocatòries marcades per les de Míchel, Quique Álvarez comptava, per fi, amb gairebé tots els efectius (faltaven Sarasa, sancionat, i Ferran, que va lesionar-se la clavícula a València i en tindrà per sis setmanes). Els homes forts d’aquest filial, plegats de nou, han rendit de meravella en el millor partit del curs tot i les desconnexions als gols del rival.
Arango ha obert la llauna quan tot just s’havien jugat cinc minuts amb una rematada de cap a plaer després que Momo driblés Torner. Shin ha ampliat la diferència culminant una gran jugada de Pol Arnau per la banda. El lateral ha tornat a agradar-se marcant el tercer amb una fuetada massa propera per Torner després de driblar tres rivals dins l’àrea. Abans de la mitja hora de joc, el Girona B ja n’havia fet cinc gràcies, primer, a Papa, amagant el xut al pur estil Ozil davant el porter i un central i acabant-ho tot sol assistit per Shin; i, després, amb Gibi, el tercer gironí que regatejava Torner per fer bo el gran desplaçament de Salguero.
La maneta ha empipat els de Carles Salvador, que abans del descans retallarien el marcador amb un xut de Segura, que s'ha girat bé dins l’àrea, i un cop de cap potent a baix d’Isi. Papa, això sí, ha fet el sisè tornant a driblar Torner, ara a una gran filtrada de Momo que l’ha deixat sol dins l’àrea. La desconnexió pel marcador favorable ha continuat a la represa: Miguelón s'ha avançat a la defensa gironina i l'hs picat sobre Sergi Puig tot just en la primera jugada.
L’empenta dels valencians, però, s'ha vist frenada quan les pulsacions han pogut amb Gabarri. El migcampista del Castelló B ha empès Lass amb violència vora la línia de banda i l’àrbitre, que no s’ha estalviat les targetes, ha tingut clara l’expulsió. Momo ha fet gran la ferida amb una rematada escurada des de l’àrea petita que ha servit per tancar el marcador més sorprenent del Girona B. La primera mitja hora, excel·lent, ha mostrat tot el poder del filial. En l’última, per contra, un parell de baralles, dues ocasions clares fallades per Garrido i Arenzana, i misses dites.
