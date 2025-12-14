Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaRestaurant BescuitPla KanpaiAlcaldessa SaltPiròman Olot
instagramlinkedin

Bàsquet Girona

Moncho després de la derrota: "El Madrid ens ha esclafat"

El tècnic del Bàsquet Girona s'ha mostrat molt crític amb l'actuació defensiva del seu equip i ha elogiat el Reial Madrid

Moncho Fernández parlant amb Sergio Scariolo al Movistar Arena

Moncho Fernández parlant amb Sergio Scariolo al Movistar Arena / Mariscal | EFE

Jaume Massana

Girona

La segona part ha condemnat als gironins en la seva visita al Movistar Arena, després d'haver anat a remolc a la primera però sempre amb opcions d'entrar al partit. La desfeta del segon temps no l'ha passat per alt el tècnic gallec, que l'ha associat al mal rendiment defensiu de l'equip: "Ens ha faltat nivell defensiu tot el partit, no hem estat a l'altura ni en l'1 contra 1, ni en el rebot, ni en el pick and roll ni amb la pilota interior". També ha parlat sobre la falta d'efectivitat al segon temps, que ha fet que els madrilenys se separessin al marcador: "L'encert ha desaparegut al segon temps amb errades molt franques en safates o tirs oberts".

"Hem dissimulat el mal partit defensiu amb l'efectivitat al primer temps, que ens ha mantingut", aclaria Moncho, que també ha reconegut la bona primera meitat ofensiva del seu equip. L'entrenador del Bàsquet Girona ha comentat que el pla del partit ha estat lluny del que s'ha vist reflectit a la pista i ha elogiat el conjunt blanc; "El Madrid, lògicament, és un dels millors equips de la lliga i de tot Europa, no pots jugar a fer més punts que ells, has de defensar millor".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents