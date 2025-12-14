Said Mechaal i Esther Guerrero triomfen amb la selecció espanyola a l'Europeu de cros
El palamosí, germà d'Adel, finalitza en el 47è lloc, però Espanya revalida el títol continental gràcies al triomf de Ndikumwenayo, la sisena posició d'Abdessamad Oukhelfen i la novena d'Aaron Las Heras
EFE
El palamosí Said Mechaal, germà d'Adel, va finalitzar 47è (23:38) l'Europeus de cros, però, tot i així, va triomfar amb la selecció espanyola. Espanya va revalidar el títol continental gràcies al triomf de Thiery Ndikumwenayo (22:05) en l'absoluta masculina, la sisena posició d'Abdessamad Oukhelfen (22:27) i la novena d'Aaron Las Heras (22:30). Van completar l'equip Ilias Fifa, que va acabar dotzè (22:38) i Dani Arce en el 54 (23:51).
Espanya va completar a Lagoa (Portugal) el millor Europeu de cros de la seva història amb vuit medalles, tres de les quals d'or amb les victòries individuals de Ndikumwenayo en l'absoluta masculina, que a més va impulsar l'equip nacional a la classificació per països, i la de María Forero a la sub-23 femenina.
Ndikumwenayo, bronze individual a Antalya 2024, va tornar a liderar Espanya per pujar a dalt de tot del podi continental en uns Europeus de cros. Ho va fer després de completar una carrera perfecta de 7.410 quilòmetres que es va decidir en un mà a mà entre el principal favorit, el francès Jimmy Gressier, que es va frenar a escassos metres de la meta, i ell, que va parar el crono en 22.05, només tres segons menys que el seu rival.
A Espanya la van acompanyar al podi Irlanda, plata, i França, bronze.
En la categoria absoluta femenina Espanya no va tenir opcions de ficar-se al podi que van copar Bèlgica (or), Gran Bretanya (plata) i França (bronze).
Idaira Prieto, la millor espanyola, va ser dissetena, Ángela Viciosa divuitena, Carolina Robles va acabar al lloc 33, Carla Gallardo al 34, Majida Maayouf al 37 i Isabel Barreiro al 51. Per països Espanya va ser setena.
En el relleu mixt Espanya tenia dipositades moltes esperances però finalment va acabar setena amb un temps de 17:34. Marta Mitjans va fer la primera posta i va lliurar el relleu en vuitena posició a Mariano García, la mateixa que posteriorment li va arribar a Esther Guerrero. La banyolina va retrocedir una plaça fins a la novena i, en l'última carrera, Mohamed Attaoui va aconseguir retallar dues posicions fins a la setena.
L'or va ser per a Itàlia, que defensava la seva corona i va confirmar el seu favoritisme amb un triomf sense oposició amb un temps de 1:.12 i un equip format per Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni i Pietro Arese.
Portugal, liderada pel campió del món de 1.500, Isaac Nader, va finalitzar segona amb 17:16, un segon més ràpid que Gran Bretanya (17:17), tercera.
En la categoria sub-20 masculina, a nivell individual, Oscar Gaitán va aconseguir la plata després de signar un temps de 10:23, només per darrere del belga Willem Renders (10:20). Aquest temps, unit al catorzè d'Alejandro Ibáñez (13:36) i el vint-i-novè d'Ander Aramendi (13:55) van donar el bronze per països a Espanya.
En la mateixa categoria sub-20 femenina Espanya també va pujar al podi per equips per recollir una plata gràcies al bon rendiment de María Viciosa, (11a. 15:30), Mara Rolli (13a. 15:31) i Claudia Gutiérrez (14a. 15:33). L'or va ser per Gran Bretanya.
En una categoria superior, la sub-23, la de Huelva María Forero, campiona d'Europa de 5.000 metres i medallista de plata individual l'any passat a l'Europeu de cros de Antalya, va demostrar la seva condició de favorita amb una carrera excepcional que la va portar a entrar en meta en solitari amb 19:59. Segona va ser la finlandesa Ilona Mononen (20:04) i tercera l'alemanya Pia Shlattmann (20:23).
França es va emportar el títol per equips, empatada a 21 punts amb Alemanya, per davant d'Espanya, que, amb 25 punts, va ser bronze.
Els nois de la sub-23 també van rendir a un gran nivell amb una medalla de bronze per equips impulsats pel segon lloc de Jaime Migallón, que va ser cinquè amb 18:05. Ciro Martín va ser dissetè (18:23), Martín Segurola vintè (18:27) i Rubén Leonardo vint-i-dosè (18:28).
En la classificació general de medalles Espanya va concloure primera amb aquestes vuit medalles (3 ors, 2 plates i 3 bronzes). Segona va quedar Bèlgica amb tres metalls (3,0,0) i tercera Gran Bretanya amb 6 (2,3,1).
Aquest resultat és el millor d'Espanya en uns Europeus de cros. Fins al moment el campionat més reeixit era el de Albufeira (Portugal) el 2010, en el qual es van guanyar sis medalles.
