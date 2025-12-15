Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Brugué pateix un trencament del lligament lateral extern del genoll, però no serà operat

El jugador arrossegava unes molèsties des de feia una setmana

Brugué es posa les mans al cap durant un partit contra el Rayo

Brugué es posa les mans al cap durant un partit contra el Rayo / Kai Forsterling/Efe

EFE/DdG

València

El davanter del Llevant Roger Brugué pateix un trencament del lligament lateral extern del genoll esquerre, segons ha informat el club valencià en un comunicat en el qual ha avançat que seguirà un tractament conservador i no serà intervingut quirúrgicament. El jugador arrossegava unes molèsties des de feia una setmana, quan el Llevant es va enfrontar a Osasuna, i el club ahir va confirmar l'abast de la lesió després de ser sotmès a diferents proves.

Segons el club, els serveis mèdics "optaran per un tractament conservador i el retorn als entrenaments queda supeditat a l'evolució de la lesió", per la qual cosa es descarta una intervenció quirúrgica. Si d'aquí a un parell de mesos, no hi ha millora, caldrà veure si cal que passi per la sala d'operacions. Brugué ha jugat fins ara una mica més de 900 minuts en Lliga i encara no ha marcat en els quinze partits en els quals ha participat en LaLiga EA Sports.

