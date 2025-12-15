MAPFRE, un talismà per al futbol espanyol
En un esport on rutines, supersticions i petites càbales juguen un paper fonamental, MAPFRE acosta l’emoció del futbol a milions d’aficionats.
Es diu que la fe mou muntanyes. I pot ser que, també, marqui gols. Potser per això tantes estrelles del futbol segueixen certs rituals. Són petits gestos, de vegades gairebé invisibles, i d’altres tan icònics que es queden per sempre en la memòria del futbol.
Per exemple, Laurent Blanc besava el cap afaitat del seu company Fabien Barthez abans de cada partit del Mundial de 1998. L’actual porter del Bayern de Múnic, Manuel Neuer, toca cada un dels pals de la seva porteria per sort abans del xiulet inicial. Lionel Messi se senya i mira al cel abans dels partits i després de cada gol en un emotiu homenatge a la seva àvia Celia. I a Cristiano Ronaldo li agrada sortir sempre l’últim al terreny de joc (tot i que com a capità de la selecció portuguesa està obligat a ser el primer de la fila) i, igualment, prefereix baixar l’últim de l’autobús. El seu famós saltiró abans de la foto oficial és també part de la seva rutina.
Bé sigui per calmar els nervis, concentrar-se millor o sentir-se protegits, aquestes creences i gestos formen part de l’ADN del futbol. A més, segons els psicòlegs, els rituals supersticiosos poden tenir un efecte tipus «placebo»: si els jugadors i entrenadors creuen que funcionen, augmenta la seva confiança i millora el seu acompliment.
MAPFRE: Seguretat davant de l’atzar
Però per molt beneficiosos que puguin semblar, en un esport tan exigent —amb entrenaments intensos, recuperació física, i una enorme maquinària logística que inclou viatges i allotjament de jugadors i staff, transport de material mèdic i tecnològic, i coordinació de cada detall— no es pot deixar res a l’atzar. El futbol necessita seguretat, tranquil·litat, planificació i un acompanyament sòlid. I potser per això té tant sentit que MAPFRE sigui soci patrocinador i companyia d’assegurances oficial de la Selecció Espanyola de Futbol, un acord que se suma al ja vigent amb la Copa del Rei.
Tant en la Selecció Espanyola de Futbol com en els partits de la Copa, hem vist Iker Casillas entrar amb el peu esquerre al camp, tocar el travesser després de cada gol favorable, vestir samarretes amb les mànigues retallades i no treure’s mai els escalfadors. Sergio Ramos, per la seva banda, portava medalles amagades a les botes, petits records i amulets que viatjaven amb ell a cada partit. Fernando Torres evitava trepitjar les línies de la gespa durant el joc, un costum que va mantenir durant tota la seva carrera. I després hi ha el Cholo Simeone, entrenador de l’Atlètic de Madrid des del 2011, que va utilitzar el mateix vestit durant tota la temporada 2013–14, en la qual el seu equip va guanyar la Lliga, i va arribar a confessar que només el rentava quan perdien per «treure-li la mala sort». No obstant, a la Copa del Rei MAPFRE 2024–25, va decidir canviar el seu clàssic vestit pel xandall. No va ser per comoditat, sinó per pura superstició, confiant a mantenir la ratxa positiva que, molt tristament, es va trencar en semifinals.
El nou patrocini de MAPFRE reforça el seu compromís amb l’esport espanyol i amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i li permetrà acompanyar els equips masculí, femení i Sub-21, així com l’afició, en els grans reptes que venen: el Mundial masculí 2026 a Mèxic, els Estats Units i el Canadà, el Mundial femení 2027 al Brasil i el Mundial 2030, que celebrarà el seu centenari amb Espanya com a país amfitrió juntament amb Portugal, Marroc, Uruguai, Paraguai i Argentina. Segurament, en aquesta competició ens deixarà noves curiositats del futbol, com la de la llegenda brasilera Màrio Zagallo, primer home a guanyar un Mundial com a jugador i com a entrenador, que confiava en el poder màgic del número 13. O la de l’exseleccionador francès Raymond Domenech, que sembla ser que va arribar a confeccionar la seva llista de jugadors per al Mundial del 2010 guiant-se per l’astrologia. El seu peculiar criteri incloïa una marcada antipatia pels nascuts sota el signe d’Escorpí o evitar que dos jugadors Leo juguessin junts en la defensa.
Passió compartida
Enmig de tantes supersticions, creences i esperances, el que sí que és una certesa absoluta és l’aposta de MAPFRE pel nostre futbol, un camí que va iniciar el 2024 al convertir-se en soci patrocinador de la Copa de S.M. el Rei i de la final de la Copa de S.M. la Reina. Des d’aleshores, la companyia no només ha donat nom a la competició —«Copa del Rei MAPFRE»—, sinó que ha acompanyat cada fase del torneig amb iniciatives pensades per viure la competició des de dins i acostar-la encara més a l’afició, gairebé com un ritual col·lectiu que uneix clubs, jugadors i seguidors.
Entre elles destaca un autobús itinerant que recorre Espanya carregat de sortejos, experiències interactives, jocs i marxandatge oficial. Una manera de portar la competició a tots els racons del país i de recordar que la passió del futbol es construeix amb moments compartits i molta emoció.
Tot això, sumat a la seva presència en equipaments, estadis, entrenaments i moments clau de la competició, consolida MAPFRE com un soci fiable i pròxim que no només patrocina, sinó que acompanya, impulsa i celebra el futbol espanyol. Com un veritable talismà, el seu suport permet que ens continuem aferrant a rituals i que el futbol continuï sent espectacle, passió i comunitat.
