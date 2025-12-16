Aitana Bonmatí guanya el premi The Best, per davant d'Alexia i Mariona
Dembélé es proclama guanyador del guardó masculí i fa doblet amb la Pilota d'Or com la futbolista catalana
Fermín de la Calle
Aitana Bonmatí ha estat nomenada millor jugadora de l’any 2025 per la FIFA, en el lliurament dels premis The Best, on ha estat proclamada la millor de l’any gràcies al vot de les seleccionadores i capitanes de les diferents seleccions. Aitana formava, juntament amb Alexia Putellas i Mariona Caldentey, el triplet de candidates. «És un honor rebre’l per segon any consecutiu, estic molt agraïda pels vots de companys i companyes, entrenadors i entrenadores, i pel suport dels aficionats».
Ousmane Dembélé es va endur el guardó masculí, fent doblet amb la Pilota d’Or, igual que la futbolista catalana. «Gràcies als meus companys, que ho han fet possible, i a tots els que m’han votat com el millor jugador», va declarar el davanter del PSG. El francès tanca un any en què s’ha proclamat guanyador del The Best, de la Pilota d’Or, de la Champions, de la Supercopa, de l’Eurocopa, de la Lliga francesa, de la Copa de França, del Mundial de Clubs, de la Nations League, i ha estat nomenat millor jugador de la Champions i de la Lliga francesa.
El millor entrenador va ser escollit Luis Enrique, per davant del blaugrana Hansi Flick. En el millor onze hi apareixien els blaugranes Pedri i Lamine Yamal, a més del madridista Jude Bellingham. En el quadre femení, la guanyadora va ser Sarina Wiegman, pel seu èxit amb la selecció anglesa, amb la qual va guanyar l’Eurocopa superant Espanya a la final als penals. En el millor onze de 2025 hi havia diverses internacionals espanyoles com Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina, Alexia Putellas i Mariona Caldentey.
L’italià Gianluca Donnarumma i l’anglesa Hannah Hampton van ser escollits millor porter i millor portera de 2025. La mexicana Lizbeth Ovalle, que va arrabassar el premi Marta al millor gol de l’any en el futbol femení a l’espanyola Mariona Caldentey. L’argentí Santiago Montiel es va endur el premi Puskas al millor gol de l’any en categoria masculina, per davant del gol de Lamine Yamal a l’Espanyol i del de Declan Rice en Champions contra el Reial Madrid.
