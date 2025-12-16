Florentino Pérez: "El cas Negreira és el més gran escàndol de la història del futbol"
El president merengue dedica el seu discurs del dinar de Nadal del Reial Madrid amb la premsa a carregar contra el col·lectiu arbitral i els pagaments del Barça, i evita parlar del futur de Xabi
Fermín de la Calle
En el dinar de Nadal del Reial Madrid hi sol haver dos tipus de periodistes, els que volen informar i els que volen figurar. Els primers rebutgen la segona cosa i els segons, la primera. Ahir no hi havia taules habilitades per treballar al pavelló de bàsquet de Valdebebas, on es va celebrar la trobada del club amb la premsa. Del més de mig centenar de periodistes convidats, només dos van improvisar un lloc de treball a l’armari de la roba per publicar el discurs del president blanc.
D’un temps ençà, les aparicions de Florentino Pérez tenen més formes de visites pontifícies que d’intervencions presidencials. L’"ésser superior", com el va batejar Butragueño, ha canviat les encaixades de mans per aferrades entranyables. "Aquest any hi ha massa cara nova, no?", va preguntar a la seva cap de comunicació a l’acostar-se als grupets amb els periodistes. Florentino coneix de sobres el mig centenar que cobreixen la informació diària del Madrid. Però en aquest dia són engolits per hordes de buròcrates de despatx que acudeixen a rondar el president.
Per a aquest final del 2025, Pérez tenia clar el missatge. "La màxima preocupació del Madrid és la situació arbitral. La situació gravíssima ocorreguda amb el cas Negreira durant gairebé dues dècades mereix justícia. És incomprensible que les institucions hagin deixat sol el Madrid en aquesta lluita. Com és possible que el president dels àrbitres ens demani que ho oblidem? Com oblidarem el més gran escàndol de la història del futbol? Com pot comportar-se així la RFEF? Ha de vetllar per la integritat".
Florentino va insistir en el tema: "Sabem que s’han pagat més de 8 milions per informes tècnics d’àrbitres. I a sobre mai van ser rebuts pels entrenadors. Qui pot creure que es van pagar per aquests informes que ni els entrenadors coneixien? Posa de manifest la necessitat d’un canvi radical".
Els penals de Vitòria
I no es va voler oblidar de la polèmica pels penals no xiulats a Vitòria. "Ahir vam ser arbitrats per un àrbitre que ens va amenaçar de prendre mesures contra el nostre club en la vigília de la final de Copa. I sembla ser que les travetes rebudes per Vinícius i Rodrygo no són penal. És la novetat d’aquella temporada. És possible que algun club hagi descendit víctima del cas Negreira. S’ha malmès el nostre futbol i cal fer justícia. No oblidin que el jutge d’instrucció del cas ho va qualificar de corrupció sistèmica. I el Barça va reconèixer que es feien aquests pagaments perquè eren convenients. Per què? Per a què? El Madrid continuarà insistint i vosaltres, els mitjans, jugueu un paper fonamental".
Ni una paraula del futur de Xabi o de la imminent reestructuració societària del Madrid. Aquest any Florentino ha mostrat la seva versió més bel·licosa en un Nadal en què tot està en l’aire. Alonso inclòs.
