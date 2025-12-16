El Girona B és el millor local de Segona RFEF
Els de Quique Álvarez acabaran l’any imbatuts a Vidreres després de golejar el Castelló B (7-3) diumenge en un dels millors partits de l’any
Lluc Perich i Pérez
Si una cosa s’ha escrit, aquesta primera volta, sobre el Girona B, és que Vidreres és un fortí. El filial s’ha fet tan fort a casa que, després de la increïble golejada al Castelló B diumenge (7-3), se situa com el millor local de la Segona RFEF gràcies a la diferència de gols. El Poblenc, la primera víctima de l’equip a la seva nova casa, és l’únic rival que iguala els 20 punts com a local del filial. El rècord és el mateix: 6 victòries i 2 empats. Només el Barça Atlètic tindria la capacitat d’igualar-los i, segurament, superar el Girona B, si guanya el partit ajornat contra el València Mestalla. Els blaugranes tenen una diferència favorable de 13 gols, els gironins, de 10, i els balears, de 8.
Faci que faci el conjunt deBelletti, la dada és ben clara i situa el Girona B de tu a tu amb els millors de la categoria: L’ascens directe que atorga és a cinc punts, i la promoció a només un. Així doncs, vist el rendiment com a locals, queda clar que les opcions del filial passaran per la versió que doni lluny de Vidreres. El mateix entrenador, Quique Álvarez, n’és ben conscient, i les últimes setmanes s’ha fet un fart d’insistir que «a casa som forts, i és important, però toca millorar a fora».
L’encert ha estat, justament, una altra de les assignatures pendents de l’equip aquesta temporada: «Arribàvem bastant, però ens costava marcar, i contra el Castelló han entrat tots; eren jugades clares i hem encertat. Els jugadors de dalt han estat bé i és important que agafin moral, perquè són bons». Tot i empipar-se un pèl amb accions individuals «de cara a la galeria» i els gols encaixats (el Castelló B en va marcar tres, tants com havia rebut fins al moment el Girona B a Vidreres), Álvarez va poder dormir celebrant la sisena victòria a casa. Les altres van ser contra el Poblenc, Terrassa, Porreres i Andratx, consecutives, i Sant Andreu, després de dues jornades empatant com a local, primer, amb el Barça Atlètic (0-0 a Montilivi) i amb el Barbastre (0-0).
La propera jornada del filial a casa no serà fins al 4 de gener, quan tocarà rebre l’Espanyol B. El partit contra els periquitos tancarà una primera volta que, de local, caldrà valorar amb molt bona nota. A fora, on fins ara només s’han collit tres empats, l’últim rival serà l’Alcoià diumenge. Els alacantins estan en forma (sis partits sense perdre) i tanquen la promoció un punt sobre el Girona B.
Mercat d’hivern
Álvarez no va tancar la porta a incorporar algun futbolista de cara al mercat d’hivern. «Fitxatges? Sempre hi ha algun moviment, hem de parlar, perquè a vegades depenem del primer equip, però ja veurem», va assegurar el tècnic, «content» amb la plantilla actual. La lesió a la clavícula de Ferran, que no hauria de tornar fins a finals de gener, pot fer pensar en alguna incorporació al darrere, i un altre migcentre ajudaria a suplir les habituals convocatòries de Lass i Gibi amb el primer equip.
