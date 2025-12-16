Una mitjana de punts rebuts que fa feredat
Fora de casa, el Bàsquet Girona encaixa 103,4 punts per partit, una ferida molt més gran que a Fontajau, on només en rep 81,6
Veient el rendiment del Bàsquet Girona en les primeres deu jornades de la Lliga ACB s’arriba a diferents conclusions. La més significativa és la diferència de punts que encaixa quan juga a camp contrari o al pavelló de Fontajau. A domicili, la mitjana de punts rebuts és de 103,4, en contrast amb els 81,6 que rep a casa.
Fins ara, els de Moncho Fernández han jugat cinc partits en condició de visitant i cinc més com a local. Ha visitat les pistes del San Pablo Burgos, d’on va sortir amb 97 punts a l’esquena; del Morabanc Andorra, que en va anotar 115; de l’Unicaja, on va rebre’n 95; a València, d’on en va encaixar 98; i la darrera al Reial Madrid, que en va signar 112. La xifra total és de 517 punts encaixats.
A Fontajau, però, la dinàmica canvia. Contra l’UCAM Múrcia en va encaixar 93; amb el Gran Canària, 81; davant del Barça, 78; contra el Granada, 76; i amb el Breogán, 80. En total, 408 punts, 109 menys.
Zero victòries
La feblesa defensiva comporta que, en els cinc desplaçaments, el Bàsquet Girona hagi patit cinc derrotes. La majoria d’elles, per una àmplia diferència de punts, el que condiciona clarament l’esdevenir dels enfrontaments.
La derrota més clara és la més recent: el Madrid de Scariolo va vèncer per 36 punts. Abans, el València ho havia fet de 26; l’Unicaja, de 24; el Burgos; de 18; i l’Andorra, de 2.
Sort, esclar, que l’equip de Moncho Fernández es manté fort al costat de la seva afició, on encadena quatre triomfs consecutius per primera vegada des de l’ascens a l’ACB. Les víctimes han estat el Gran Canària, el Barça, el Granada i el Breogán. El primer visitant va ser l’UCAM Múrcia, a qui va derrotar en la segona jornada.
Rècord per al Madrid
De fet, l’anotació del Madrid contra el Bàsquet Girona ha significat un petit premi per al conjunt blanc, que va igualar la seva tercera màxima anotació en un partit jugat en el segle XXI.
Fins a sis jugadors locals van registrar una anotació individual igual o superior als dos digits: Lyles (16 punts), Procida (15), Kramer (13), Almansa (12), Maledon (10) i Campazzo (10). També va ser la victòria cent de Scariolo a la banqueta del Madrid.
El pròxim partit del Bàsquet Girona lluny de Fontajau arribarà amb l’entrada d’any: el 2 de gener es viurà un derbi català a la pista del BAXI Manresa. Prèviament i posteriorment, l’equip jugarà quatre partits a casa, dos a cada franja: dissabte contra La Laguna Tenerife, el dia 28 amb l’Hiopos Lleida, el 4 de gener contra el Surne Bilbao Basket, i l’11 contra el Baskonia.
L’equip intentarà esgotar les seves opcions de classificació per a la Copa del Rei: ara com ara, és dotzè, amb un balanç de quatre triomfs i sis derrotes, a una victòria de l’ocupant del vuitè lloc, el Bilbao. Si la vol, però, haurà de defensar millor, sobretot, lluny de casa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana