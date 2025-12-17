Copa del Rei
El Barça pateix fins al final per eliminar el Guadalajara
Els gols de Christensen i Rashford en els darrers minuts d’un partit complicat permeten als blaugranes classificar-se per als vuitens de la competició
Un Guadalajara molt sòlid va provocar ahir el joc més horitzontal dels de Hansi Flick en tota la temporada, però un cop de cap de Christensen en el minut 77 i la sentència de Rashford en el 90 van ser la salvació d’un Barcelona que ja és als vuitens de final de la Copa del Rei. L’inici del partit va haver de retardar-se mitja hora per causes de seguretat relacionades amb una graderia supletòria, però el duel finalment es va poder jugar amb l’estadi ple.
Les novetats de l’entrenador del Barça es van produir a la porteria, on va reaparèixer Ter Stegen, després de més de quatre mesos de lesió, i al lateral dret, ocupat amb solvència per Marc Casadó, però l’alemany va haver de treure tota la seva artilleria per poder solucionar un partit que es va complicar en excés.
Dani Vicente, porter del Guadalajara, va tenir intervencions de mèrit durant pràcticament tot el partit i va sostenir els de Pere Martí, que van estar prop de forçar una pròrroga històrica. Els llançaments llunyans van ser l’única solució dels de Flick davant el mur dels locals, que a poc a poc es van animar. Superada la mitja hora, el Guadalajara va créixer i va augmentar la intensitat fins arribar a incomodar un conjunt blaugrana, que va ser massa horitzontal.
A la represa, els visitants van moure la pilota amb més velocitat, però sense sort en les rematades. En tot cas, quan millor jugava el Guadalajara, van arribar els gols dels blaugranes mitjançant un cop de cap amb certa sort de Christensen i l’habitual jugada en profunditat de Rashford.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- L’oposició de Ripoll afavoreix que s’aprovi el projecte de nova residència d’avis
- Girona concentra dos dels trams de carretera més perillosos de Catalunya
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març