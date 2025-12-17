Un Barça pletòric liquida el Parísper la via ràpida
L’equip de Pascual, liderat per Clyburn, Punter i Brizuela, anul·la el millor atac del torneig, suma el seu setè triomf seguit i es referma en la tercera plaça.
Raúl Paniagua
El millor atac de l’Eurolliga es va quedar en 69 punts davant el majestuós Barça de Xavi Pascual. El Paris Basketball feia una mitjana de 91,3 punts en les 15 anteriors jornades de la competició i no va arribar ni als 30 al descans contra els blaugrana, que van controlar també el màxim artiller del torneig, el franctirador Nadir Hifi. Els seus 16 punts (en portava 20,9 de mitjana) no van inquietar un Barça pletòric que va completar la seva victòria amb una exhibició ofensiva (69-85).
A ningú li sorprèn que el bloc de Pascual anul·li els seus rivals des de la defensa. Sempre ha sigut una senya d’identitat dels equips del tècnic de Gavà, però cal anar més enllà per explicar la mutació del Barça i les set victòries consecutives entre totes les competicions, inclòs el festival d’ahir a França. Els blaugrana segueixen tercers a la taula, igualats amb el València, amb un triomf menys que el Hapoel Tel-Aviv.
Poca història va tenir el xoc de l’Adidas Arena. Des del salt inicial es va veure un Barça connectat. Els destres Clyburn (19 punts, 12 rebots, 33 de valoració) i Punter (21 punts) van tenir una posada en escena espectacular i el primer temps mort local va arribar amb 11-21 (m. 7), amb 13 punts de l’aler i 8 de l’escorta. De poc va servir. Brizuela es va afegir a la festa i el quart es va tancar amb un humiliant 13-30.
Kusturica, el debut més jove
Lluny de relaxar-se, el Barça va mantenir la seva intensitat. El París va intentar reaccionar, però va arribar al descans a una distància sideral dels blaugrana (29-52). Ni tan sols les baixes per lesió d’homes bàsics com Laprovittola, Shengelia o Vesely suposaven un revés per a un conjunt en ratxa que ha trobat una regularitat a què mai va arribar amb Joan Perrañoya.
Un parcial de 7-0 en el tercer quart va atorgar alguna esperança a l’equip de Tabellini contra un Barça que va estar molt desencertat en el triple en aquest tram de partit. No obstant, el còmode avantatge acumulat li va permetre encarar l’últim parcial 16 punts amunt (52-68).
No hi va haver més sobresalts en un desenllaç plàcid per al Barça, que va permetre a Pascual donar minuts a tots els seus efectius, inclosa la perla sèrbia Nikola Kusturica, que va jugar 68 segons amb 16 anys, 7 mesos i 16 dies.
