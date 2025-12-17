Compte enrere per a la 49a Christmas Race
Més de 350 regatistes de quinze països participaran a la regata internacional a partir de divendres a les aigües de la Badia de Palamós
La 49a edició de la Christmas Race, regata internacional de vela,donarà el tret de sortida demà passat i es disputaràfins dilluns a les aigües de la Badia de Palamós. Ahir es va presentar en societat al Restaurant Es Nàutic, del Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós. A l’acte hi van participar Miquel Aviñó, vicepresident esportiu del club; Yolanda Aguilar, regidora d’esports; Toni Bachiller, regidor de projecció econòmica; Narcís Casassa, representant territorial d’esports de la Generalitat a Girona i Josep Medinyà, delegat territorial a Girona de la Federació Catalana de Vela.
Miguel Aviñó va fer un repàs als números de la regata pel que fa participació, països i classes: «Seran més de 200 les tripulacions i 350 regatistes arribats des de 15 països les que participaran en l’edició d’aquest any distribuïdes entre les clases 420, 29er, ILCA 4, ILCA 6 i Europe». Per la seva banda, Yolanda Aguilar, en representació de l’Ajuntament de Palamós va destacar que «la Christmas Race està consolidada com a una de les regates més rellevants en el món de la vela» i afegia que la prova « s’ha convertit en un esdeveniment de referència que projecta Palamós arreu del món i reforça la seva posició estretament vinculada al mar i a l’activitat nàutica».
Mentrestant, Narcís Casassa va deixar clar que «el compromís del departament és que Catalunya sigui un referent internacional en el món de l’esport i això passa que competicions referents com la Christmas en són un clar exemple».
Enguany es compta amb la participació de 350 regatistes, distribuïts en cinc categories. Es tracta de l’ILCA 6, masculí i femení (35 tripulacions); ILCA 4 masculí i femení (15); 420 masculí (107), 29er masculí i femení (27) i enguany torna també la classe Europe com a convidada. Pel que fa a països participants sumen un total de 15, que són: Alemanya, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Espanya, Estats Units, França, Gran Bretanya, Itàlia, Grècia, Hong Kong, Polònia, Portugal, Turquia i Ucraïna.
L’activitat de la prova es concentrarà a les instal·lacions del CN Costa Brava. La Christmas comptarà enguany amb la participació de quatre regatistes del club palamosí en la classe Europa. Són Ramon Figueras, Jordi Camós, Meritxell Gutiérrez i Pau Mora, que participaran en la classe Europe.
