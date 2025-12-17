Una Coulibaly colossal guia l'Spar Girona a un altre triomf a l'Eurolliga (68-83)
La pivot, amb 30 punts i 14 rebots, ha sigut imparable en un equip gironí on també han brillat Jocyte, Amihere i Canella
L’Spar Girona s’ha regalat aquest vespre a la pista del Carolo un nou triomf a l’Eurolliga (68-83) abans de l’aturada de Nadal. Les gironines encara lideren la competició amb el mateix balanç que un Galatasaray que vindrà a Fontajau el pròxim 14 de gener, quan ja hagin passat les festes, el tió i els reis, en un partidàs per continuar fent camí cap a la Final Six. L’Uni no ho ha tingut fàcil a la pista del Carolo, però se n'ha sortit com ho fan els grans. És en aquestes pistes on es guanyen lligues, fent un símil futbolístic aplicat al bàsquet. I a partir del tercer quart, després de quatre punts seguits de Canella (40-45), l’equip de Roberto Íñiguez, tot i la baixa de Carter, ha dit que ja n’hi havia prou i ha passat per sobre del rival. Coulibaly, amb un partit colossal (30 punts i 14 rebots), ha sigut el gran referent, ben secundada per Jocyte (24) i Amihere (15).
La irregularitat ha marcat la primera part. Després d’uns quatre primers minuts per emmarcar (2-15) gràcies a la tàctica «passeu pilotes interiors a Coulibaly que ella ho remata», a unes excel·lents prestacions defensives, i a un aclaparador domini del rebot, s’ha passat a un parcial de 17-2 entre el final del primer quart i l’inici del segon que ha permès al Carolo posar-se per davant per primera vegada amb una cistella triple de Franchelin.
L’Uni semblava un altre equip, amb pèrdues de pilota i poca frescor ofensiva quan no entraven els tirs exteriors i Coulibaly era a la banqueta. Només Amihere i Jocyte, amb tres triples, han secundat la pivot. Però encara que les coses no sortissin a la primera, malgrat anar una mica a batzegades, l’Spar Girona sempre ha estat allà. I fins i tot ha aconseguit marxar al descans guanyant (32-33) gràcies a un triple de la lituana i una posterior excel·lent defensa de Quevedo que ha provocat que les locals perdessin la pilota.
Del tercer quart a la victòria
Canella i Jocyte han sigut els noms propis de l’inici del tercer quart. La primera controlant el ritme de partit, dirigint, defensant i decidint també quan ha convingut, sense por. I la lituana aportant des del triple. Amb cinc minuts l’Spar Girona ha agafat el control del partit (42-49), trobant recursos per anotar i sent en defensa l’equip que vol Roberto Íñiguez. A la festa s’hi ha afegit un altre cop Coulibaly, i Amihere, amb un triple, i l’equip gironí ja dominava de dotze (42-54). Carolo tornava a veure’s ofegat i les males notícies no se li acabaven aquí, perquè si l’Uni encertava des de fora, i mantenia el seu poder interior amb Coulibaly, que ja arribava a la vintena de punts i deu rebots, poc hi tenia a fer. Un triple d’Amihere ha donat un màxim avantatge de +19 (42-61). Quan tot flueix d’aquesta manera, les gironines són imparables.
El partit estava (pràcticament) decidit i encara quedaven deu minuts. L'Spar Girona es trobava molt còmode a la pista i ha fet el que ha volgut amb el Carolo. La diferència s'ha disparat per sobre dels 20 punts (50-72) i Íñiguez ha optat per donar descans a Coulibaly quan s'enfilava als 28 punts i 13 rebots, números d'MVP. A quatre minuts del final l'entrenador de l'Uni ha aturat el partit després que un triple de Gomis reduís el marge de 22 a 14 punts (60-74). Tothom tranquil, que no ha passat d'aquí. La victòria no ha estat mai en perill i l'Spar ha acabat tancant el partit sense sobressalts (68-83).
