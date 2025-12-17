El GEiEG aprova un pressupost de més de sis milions
El president, Francesc Cayuela, vol destinar recursos a la millora d'instal·lacions "que s'han envellit"
El GEiEG va aprovar dimarts a la nit, durant l'Assemblea General Ordinària de Socis celebrada a La Mercè, un pressupost de més de sis milions d'euros per a la temporada 2025/26, amb un increment proper al 5%, passant dels 5,8 del darrer exercici als 6,3 de l'actual. "Hem tancat bé l'última campanya i això ens permet ser una mica més agosarats", detallava avui el president Francesc Cayuela, satisfet també per haver pogut estabilitzar la massa social per sobre dels 8.500 socis (en concret, en són 8.525). El club ha aturat la davallada i a poc a poc torna a créixer. "Hem normalitzat l'activitat diària després del desastre del Glòria i la pandèmia?, sí, però el nivell de socis encara està per sota del que teníem abans d'aquestes dues circumstàncies", ha recordat el dirigent grupista.
El nou pressupost consolida el projecte esportiu, social i institucional del GEiEG, i permet garantir la continuïtat del model de creixement sostingut del club, així com la millora dels serveis, les instal·lacions i l’activitat esportiva. Cayuela apunta que no hi ha cap gran inversió concreta, perquè el que ara s'han de centrar a fer és "consolidar el que tenim i, tenint en compte que algunes instal·lacions s'han envellit, les hem de reformar". Recentment, per exemple, el GEiEG ja va canviar el parquet del pavelló Lluís Bachs.
Durant l’assemblea també es van presentar les memòries esportiva, social, sociocultural i d’instal·lacions de la temporada 2024/2025. En l’àmbit esportiu, el club va mantenir-se per sobre dels 2.200 esportistes, repartits en 21 seccions, amb una clara aposta per la transmissió de valors, l’hàbit saludable i l’excel·lència competitiva. Pel que fa a l’àrea social, el GEiEG va tancar la temporada amb una massa social de 8.525 persones, consolidant-se com una de les entitats esportives de referència del territori. Cayuela enviava avui un missatge d'agraïment als socis i recordava que el Grup encara en té 165 que sumen més de 50 anys d'antiguitat com a titulars, de manera ininterrompuda.
