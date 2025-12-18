El Barça ja coneix el seu camí cap a la final de la Champions, amb un possible Clàssic a quarts
Sorteig benèvol amb el Barça que evita Olympique de Lyon i Chelsea fins a una hipotètica final
Laia Bonals
Pot haver-hi clàssic als quarts de final de la Champions. Després del sorteig fet aquest dijous, el conjunt blaugrana dirigit per Pere Romeu ja coneix el seu camí cap a la final d’Oslo. El pròxim capítol seran els quarts de final, on les catalanes es poden veure les cares amb el Reial Madrid o el Paris FC, equip al qual van guanyar aquest mateix dimecres per tancar la fase de lliga de la competició continental. El rival sortirà del duel directe entre tots dos equips i el vencedor s’enfrontarà al Barça als quarts.
Amb el sorteig d’aquest dijous, el Barça sap que, a priori, el camí cap a Oslo és plàcid. Ha evitat els màxims rivals, l’Olympique de Lió i el Chelsea, i veu un horitzó exigent però perfectament gestionable. Als quarts, el Reial Madrid o el Paris FC seran el seu oponent. Les semifinals seran una mica més exigents, amb el Manchester United o el Bayern de Munic com a rivals més demandants, o l’Atlètic de Madrid en cas que el conjunt matalasser doni la sorpresa. A més, el Barça tindrà el factor camp a favor, ja que, en acabar com a cap de sèrie, jugarà el partit de tornada de les semifinals a casa.
L’altra banda del quadre és la més complicada. L’Olympique de Lió i el Chelsea esperen als quarts els rivals que surtin dels play-offs del seu costat del quadre. Les franceses s’enfrontaran a l’equip guanyador del duel entre el Wolfsburg i la Juventus, i les angleses al que s’imposi en l’enfrontament entre el Leuven i l’Arsenal.
Calendari dels partits
La fase de play-offs eliminatoris es disputarà amb partits d’anada els dies 11 i 12 de febrer, mentre que els enfrontaments de tornada tindran lloc els dies 18 i 19 del mateix mes. Posteriorment, els quarts de final es jugaran amb partits d’anada els dies 24 i 25 de març i partits de tornada els dies 1 i 2 d’abril. Les semifinals se celebraran amb partits d’anada els dies 25 i 26 d’abril i de tornada els dies 2 i 3 de maig. La final es disputarà el 23 de maig a l’Ullevaal Stadion d’Oslo.
