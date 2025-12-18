El Barça passa als quarts com a líder de la Champions (0-2)
Les blaugranes es van imposar a l’equip francès amb els gols de Vicky López i Graham Hansen
Al febrer sabran el rival de l’eliminatòria següent
Laia Bonals
El Barça va conquerir París. Va sortir, va guanyar i va agafar l’avió de tornada a Barcelona. Sense floritures, però sense córrer riscos innecessaris. Les blaugranes es van posar la granota i van sortir a l’estadi Jean-Bouin (0-2) amb un equip ben resolt tot i les baixes i es van donar temps per trobar el buit cap a la porteria.
Les jugadores parisenques es van tancar enrere. Van empetitir la seva part del camp, compactant-lo en un bloc baix, i van deixar el Barça de nou contra l’etern problema: enfrontar-se a un equip sense cap tipus de ganes de jugar. Més defensar que no crear. I l’equip de Pere Romeu ha après a conviure amb això. No es van posar nervioses i van anar llaurant el triomf a poc a poc. Si bé el París va tenir la primera clara del partit amb un xut llunyà per al qual Cata Coll va haver d’anar a totes, el perill de l’equip francès no va anar a gaire més.
El talent de Vicky López
Aquest Barça està fent de la necessitat virtut. I jugadores com Vicky López no estan desaprofitant gens ni mica el seu paper com a titulars. La jove futbolista és un portent amb la pilota als peus i colant-se per un forats que semblen no existir. Una vegada més, aquest cop contra el París, va signar una nova autèntica jugada de crac mundial. Es va treure de la màniga un driblatge entre les defenses per col·locar-se entre les seves oponents i, entre tres rivals, va filtrar la pilota amb un toc potent però delicat per enviar-la al fons de la xarxa. Ho va celebrar amb un somriure que contagia a tot l’equip. Sempre amb el seu caràcter únic i divertit com a senya d’identitat, amb aquell enginy que tenen els genis, va aparèixer per guiar l’equip blaugrana.
El París va intentar reposar-se de la diana amb dos xuts clars que van acabar contra el pal de la porteria de Cata Coll i que van arrencar alguna exhalació a l’estadi. Les parisenques van assumir que, amb la classificació al play-off assegurada malgrat la derrota, arriscar els podia sortir molt car. Els va semblar bé no moure’s, continuar sent un bloc de formigó per evitar desastres. L’equip de Pere Romeu no es va queixar gaire.
La tònica en el primer temps es va repetir en la segona part: els va faltar una mica de velocitat en les combinacions. Malgrat això, va continuar trobant buits pels quals fer mal. I va trobar el segon amb un xut eficient de Caroline Graham Hansen. La noruega va definir amb mestria després de giravoltar i situar-se a la frontal de l’àrea per segellar la seva diana amb un toc potent i liquidar definitivament el partit.
Renovacions pendents
Uns quants minuts més tard, no obstant, va arribar l’ensurt quan va caure dins de l’àrea petita. Va acabar sent únicament això, però la futbolista va quedar una mica tocada. La davantera, que últimament està més còmoda en la faceta de facilitadora que no de golejadora, és una de les futbolistes de les quals el Barça té sobre la taula la renovació. Una gestió que, sens dubte, és de les prioritàries per a Marc Vivés.
El conjunt entrenat per Pere Romeu es va classificar per als quarts de final com a líders de la classificació. Sembla una obvietat, però no és senzill aconseguir el que està fent aquest equip. Amb una plantilla plena de lesions de jugadores clau, el vestidor està conjurat a continuar aconseguint els objectius sense excuses. Fase nova i nous reptes.
Les blaugranes hauran d’esperar fins que acabi el febrer per saber el seu rival, al qual s’enfrontarà l’últim cap de setmana del març i el primer de l’abril. Molt temps per recuperar efectius i gestionar un vestidor que ha sabut sobreposar-se a les lesions en el que va de campanya.
