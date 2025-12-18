Cubarsí es posa a cent amb divuit anys
El defensa d’Estanyol arriba als cent partits amb el Barça i es converteix en el sisè futbolista gironí que més n'ha jugat amb el primer equip blaugrana
Fa quatre dies, com aquell qui diu Gerard Piqué i Carles Puyol formaven la parella de centrals indestructible del Barça. Amb Pep Guardiola a la banqueta van liderar des de l’eix defensiu d’un equip de llegenda que ho va guanyar absolutament tot. Era principis dels 2010 i a Estanyol, al petitíssim Pau Cubarsí (nascut el 2007) li queia la bava veient-los jugar. Amb cinc anys jugava al Vilablareix i es fixava molt en els futbolistes de la seva posició del Barça. No ha plogut pas gaire des de llavors, deu anyets a tot estirar, i Cubarsí s’ha convertit en el central titular del primer equip del Barça. Sí, només té divuit anys i ja llueix el dorsal 5 de Puyol o Abelardo amb una maduresa impròpia per l’edat, la mateixa que tenia quan va debutar el mes que ve farà dos anys a Salamanca. Aquell dia contra l’Unionistas, a la Copa, va ser ben especial per a un Cubarsí que, des de llavors, ja suma cent partits amb el Barça. El gironí ha atrapat una fita a l’abast de ben pocs escollits. I amb només divuit anys, fet que li dibuixa moltes planes encara per escriure d’un llibre ple de somnis.
Els cent partits de Cubarsí amb el Barça el situen ja en un lloc destacat del rànquing de jugadors gironins amb presència al primer equip blaugrana. De fet, ja fa temps que és al Top10 i camina amb pas ferm cap al Top5. El d’Estanyol és el sisè futbolista de les comarques gironines que més vegades ha lluït la samarreta del Barça en partit oficial. Per davant, només hi té el banyolí Joaquim Brugué (102), el garrotxí Miquel Soler (110), el palafrugellenc Narcís Martí Filosia (118) i, una mica més lluny, el saltenc Josep Puig, Curta (208) i el vidrerenc, Martí Vergés (285).
Sense cap mena de dubte, Cubarsí ha estat el gironí de més impacte i, sobretot, continuïtat, al Barça dels darrers anys. Els últims no van trobar la regularitat per establir-s’hi i van haver de fer les maletes: Aleix Garrido (1), Gumbau (9), Deulofeu (23), Muniesa (4) o Fontàs (16), fos per lesions o per poca confiança dels entrenadors, no van gaudir de continuïtat. La llista de gironins del Barça és relativament curta. Només una trentena de futbolistes de la demarcació han arribat al primer equip. Des de Balmanya (87) o Pepe Franch (27) a Fradera (31), Francesc Arnau (32) o Jorquera (24). Cubarsí, amb 18 anys, els ha passat a tots per la dreta i ha agafat una velocitat de creuer només a l’abast de Lamine Yamal. Tots dos són els més joves de la història del club a arribar al centenar de partits amb el primer equip.