Jordi Garcia, entrenador del SHUM: «La derrota a Rivas va fer molt de mal»
Les tres desfetes consecutives i dos partits seguits sense veure porteria no alteren el grau de confiança del SHUM Frit Ravich cap a l'objectiu de la salvació
Gerard Ullastre
Ningú va dir que seria fàcil. Després d’un inici prou bo per un equip acabat de pujar, El SHUM Frit Ravich està travessant pel seu pitjor moment de la temporada, almenys pel que fa als resultats. Els de Maçanet encadenen tres partits sense sumar i es troben en posicions de descens. Malgrat aquesta ratxa negativa, l’entrenador del SHUM, Jordi Garcia, apel·la a la tranquil·litat: «Tenim bones sensacions, estem competint molt bé», diu, convençut que l’equip està fent bé les coses.
La primera desfeta d’aquesta ràfega de resultats va ser molt dolorosa, ja que va ser contra el Rivas (5-4), un rival que es troba en la mateixa situació que els gironins: la de ser rookies a l’OK Lliga. El tècnic del conjunt maçanetenc confessa que aquesta ensopegada va fer «molt de mal» perquè, en un partit d’aquestes característiques «hi ha en joc molt més que 3 punts». El goalaverage és un factor que pot ser determinant per aconseguir la salvació. Després d’aquest cop punyent, el Barça es va presentar a Maçanet i se’n va endur els tres punts. Els gironins van plantar cara a tot un líder de la competició i el van fer suar de valent. Potser va faltar «un puntet de sort», com diu Garcia, perquè van posar els blaugranes contra les cordes, però no van ser recompensats amb res més que un presumpte reforç moral per haver competit de tu a tu al Barça.
Finalment, aquesta última jornada el SHUM va perdre contra el Calafell, una de les pistes més complicades de la lliga. Les bones sensacions de la jornada anterior contra el líder no van aparèixer en un partit de gran domini local on no hi va haver color.
Malgrat aquests moments adversos, hi ha motius per a tenir esperança. A la represa de la competició - després de l’aturada de Nadal - l’equip s’enfronta contra el Sant Just, amb qui comparteixen objectius. Aquesta serà una nova prova de foc pels gironins, que tindran l’oportunitat de revertir la situació contra un rival de la seva talla.
L’optimisme del SHUM l’encarna el pitxitxi de l’OK Lliga, en Roger Presas, que ha començat la temporada molt encertat i ja signa 13 gols. Garcia assenyala que «se li ha posat la porteria entre cella i cella» i això sens dubte és un argument més que sòlid per afrontar el següent partit - el qual és clau - amb entusiasme. Tot i comptar amb el pitxitxi, els gironins acumulen tres partits consecutius sense marcar. Una sequera golejadora que és una anomalia estadística si es compara amb la dinàmica ofensiva de l’equip durant la temporada, i en especial, amb l’estat de gràcia de Presas. Tot sembla indicar que el gol, i les victòries, tornaran més aviat que tard.
