Jordi Ribera compta amb el sarrianenc Natan Suárez

El jugador de l’Sporting de Lisboa ha entrat a la llista d'Espanya per als amistosos d’abans de l’Europeu

Natan Suárez ha estat convocat amb la selecció espanyola. / Sporting de Lisboa

Redacció

EUROPA PRESS

Girona

El seleccionador Jordi Ribera compta amb el sarrianenc Natan Suárez per als amistosos que Espanya jugarà a Pamplona del 8 a l’11 de gener, preparatoris per a l’Europeu que tindrà lloc a final d’aquest mes.

Ribera ha citat 18 jugadors, entre els quals hi ha el central de l’Sporting de Lisboa, en gran part els que van participar als amistosos contra Suècia disputats el 27 d’octubre i l’1 de novembre. Davant l’equip nòrdic, s’hi va estrenar Natan Suárez juntament amb Pablo Urdangarin, Mario Nevado i Álvaro Martínez Lobato. El sarrianenc és l’únic que s’ha mantingut a la llista de convocats.

«És una llista que combina gent amb experiència i gent més jove, i fins i tot jugadors per als que pot ser la seva primera experiència en una competició. Sempre hi ha d’haver una selecció que barregi l’experiència d’haver estat en moments difícils i complicats amb la il·lusió dels qui s’incorporen per primera vegada», va comentar Ribera.

La selecció espanyola, que es concentrarà a Pamplona el 2 de gener, jugarà el dia 8 contra Eslovàquia i el 10 contra Tunísia, a part de contra un tercer rival per determinar entre Portugal, Egipte i Iran.

TEMES

