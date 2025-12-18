TV3 relega el partit de l'Spar Girona a l'Eurolliga per oferir el del Madrid de Copa
La victòria contra el Carolo només es va poder seguir per l'aplicació d'Esport3 i, aquest matí, en diferit, per la televisió convencional
3Cat ha tornat a relegar un partit d'Eurolliga de l'Spar Girona, un fet habitual aquesta temporada. Dimecres la victòria a la pista del Carolo (68-83) que referma el lideratge de l'equip de Roberto Íñiguez a la màxima competició continental només es va poder seguir, a través dels canals de la televisió catalana, per l'aplicació d'Esport3. Movistar+, que també té els drets de la competició, va oferir el duel en directe pel canal Ellas Vamos. El que més sorprèn és que aquesta vegada 3Cat va passar del partit de l'Uni per prioritzar el del Reial Madrid de futbol al camp del Talavera, de Copa del Rei, que es va poder veure per Esport3 a les 21h, i que també s'emetia en obert per La 1 de TVE. A la mateixa hora, TV3 feia el París-Barça de la Champions femenina de futbol. Aquest matí, a les 08.13, estava prevista l'emissió en diferit el duel pel canal convencional d'Esport3.
No és el primer cop que la televisió pública catalana relega els partits de l'Spar Girona per prioritzar d'altres esdeveniments, gairebé sempre, vinculats al Barça. L'octubre passat, per exemple, el derbi de lliga contra el Joventut va quedar condemnat a l'emissió digital tot i que estava aparentment programat per ser emès per Esport3 al final del partit de 2a RFEF entre l’Atlètic Lleida i el Barça Atlètic. A l’hora de la veritat, però, els seguidors de l’Uni van haver de recórrer a internet per seguir el seu equip, fos a través del youtube de la Federació o per la web del canal esportiu de Televisió de Catalunya. El canal d'esports de 3Cat va oferir l'assemblea del Barça i no el partit de bàsquet. D'altres vegades (partits com el del Gdynia i el Praga d'Eurolliga, aquesta temporada) només s’han pogut seguir en format digital (o a través de Vamos o Ellas de Movistar+).
