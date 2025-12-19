Andorra "persegueix" l'empordanès Maverick Viñales i Joan Laporta
Els han de comunicar notificacions en matèria d'informació fiscal
El ministeri de Finances d'Andorra ha iniciat un procés de recerca del pilot de motos rosinc Maverick Viñales i del president del Barça Joan Laporta. Tal com apunta el mitjà andorrà Altaveu, la secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals pretén comunicar-los diverses notificacions en matèria d’intercanvi d’informació fiscal. Joan Laporta espera una sola notificació, mentre que Viñales n'ha de rebre quatre. Aquest procediment és l’habitual en casos en els quals no s’han localitzat els interessats en territori andorrà.
Laporta i Viñales, apunta l'edicte, tenen un termini de deu dies (començat aquest dimecres passat) per posar-se en contacte personalment amb la secretaria d'Estat andorrana i iniciar les actuacions pertinents. En cas que no ho fessin, l'organisme podria engegar mesures legals. Tots dos també tenen l'opció de formular un recurs d'oposició i entregar-lo per escrit a la secretaria d'Estat.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents
- Paguen amb la mateixa moneda al president de Ryanair quan va a un restaurant d'Irlanda