Doblet d’alçada per obrir un Nadal de bàsquet a Fontajau
Els dos equips del Bàsquet Girona disputaran set partits entre dissabte i l’11 de gener, començant amb les visites de Tenerife (ACB, demà) i València (diumenge)
Un doblet d’alçada, aquest cap de setmana, amb els partits Bàsquet Girona-Tenerife (demà, 18h) i Spar-València (diumenge, 11h) obrirà aquest cap de setmana un Nadal ple de partits a Fontajau. N’hi haurà set en els propers vint-i-tres dies, quatre de la Lliga ACB i tres de la Lliga Femenina Endesa. El programa que enceta aquesta marató és molt atractiu: demà arriba un Tenerife situat en quart lloc a la classificació (7-3) amb una plantilla de primeríssim nivell (Fitipaldo, Huertas, Scrubb, Shermadini...), i diumenge l’equip femení rep un València que, per plantilla i pressupost, aquesta temporada torna a aspirar a tot.
El bàsquet, a diferència del futbol, no s’atura per festes. Al contrari, prem l’accelerador a fons i proposa més partits que mai. El calendari ha volgut que aquest any els dos equips del Girona disputin molts partits a casa coincidint amb el Nadal, Cap d’Any i Reis. L’ACB portarà a Fontajau, superat aquest cap de setmana, el Lleida, en un derbi català de màxim interès, el diumenge 28 (12h), mentre que la resta de partits a casa dels de Moncho Fernández seran el diumenge 4 de gener contra el Bilbao (18h), i set dies més tard contra el Baskonia (18h). El dia 2 hi haurà l’únic desplaçament d’aquests dies, a Manresa (21h).
El calendari de l’Spar Girona també es presenta atapeït. En el cas de les noies de Roberto Íñiguez, després de rebre el València diumenge aniran a La Seu (dia 28) i recuperaran l’ajornat contra el Gran Canària (dia 30), abans de jugar a casa contra Avenida (4 de gener) i Joventut (10). Entre aquests dos duels hi ha jornada a fora, a la pista del Gernika.
El club ha venut ja més d’un miler d’entrades pel partit de l’Spar contra el València, prova de l’expectació que ha aixecat el duel. S’esperen uns 3.500 aficionats a Fontajau, o potser més, fet que permetrà batre l’assistència record d’aquesta nova etapa de l’Uni, fusionat amb el club de Marc Gasol. L’equip gironí es manté líder a l’Eurolliga (7-1) i a la Lliga (9-1). Només han perdut les de Roberto Íñiguez a Bourges i Saragossa. És un gran partit gran el d’aquest cap de setmana. De fet, l’Spar Girona no perd a casa des de la darrera visita del València, el 16 de febrer d’aquest any (80-88). Serà, a més, el comiat de Laeticia Amihere, que acaba el contracte temporal un cop Chloe Bibby està recuperada i s’ha anat reintegrant a l’equip progressivament.
En la competició masculina, des de demà i fins el 4 de gener es jugaran quatre intenses jornades, setze dies i 36 partits de gran nivell. L’ACB anuncia que els pavellons lluiran un look nadalenc, igual que totes les retransmissions televisives. S’entra en la recta final de la primera volta, amb la classificació per a la Copa del Rei roent. A banda del Girona-Tenerife de demà, diumenge hi ha un derbi català d’alt voltatge, Barça-Joventut. I el dia 4 arribarà el clàssic entre Reial Madrid i Barça.
