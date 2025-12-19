Faustino Oro, amb 12 anys, a un pas de ser el gran mestre més jove de la història dels escacs
El nen prodigi que viu a Badalona, segueix en la carrera per batre el rècord mundial de precocitat i es troba només a una norma d’assolir un repte històric
Fermín de la Calle
L’escaquista de 12 anys Faustino Oro ha aconseguit la seva segona norma de gran mestre (GM) després d’haver firmat un destacat empat en la ronda final del torneig IV Magistral Szmetan-Giardelli contra el gran mestre i vuit cops campió argentí, Diego Flores, en una partida molt competida. L’empat, obtingut amb la dificultat d’haver sigut amb peces negres, va assegurar així a Oro els 5,5 punts que necessitava en aquest campionat de Categoria XII disputat al Centre Cultural Recoleta a Buenos Aires.
Amb aquesta marca, l’escaquista suma la seva segona norma i queda a només una d’aconseguir el títol de gran mestre, i es manté en la carrera per batre el rècord mundial de precocitat. Oro es va enfrontar en aquest torneig Magistral Szmetan-Giardelli a figures internacionals com Alexei Shirov i Ivan Txeparínov, i va confirmar d’aquesta manera l’extraordinari nivell que està mostrant en els últims temps davant competidors de màxim nivell. El torneig de 10 jugadors el va guanyar el gran mestre noruec Aryan Tari amb sis punts, superant el gran mestre Txeparínov per desempat. El gran mestre Shirov va quedar mig punt darrere amb 5,5 punts. Faustino també va sumar 5,5 punts i va acabar quart, amb un rendiment de 2.608 i guanyant 13 punts d’Elo. L’hispanoletó Shirov es va desfer en elogis cap al prodigi argentí. "Faustino Oro és un talent excepcional. En la història dels escacs, ningú ha arribat al seu nivell als 12 anys. Em sorprèn que hagi arribat a aquest nivell amb un estil de joc tan versàtil. I no ho ha fet als 12, sinó als 11, perquè fa un any ja era un jugador plenament format i complet. I això és realment impressionant".
«És un talent excepcional, ningú ha arribat al seu nivell als 12 anys», diu Shirov
El prodigi dels escacs mundials havia completat la seva primera norma de gran mestre al conquerir a Madrid el torneig Prodigis i Llegendes. Oro, que apareixia preclassificat en sisè lloc, es va proclamar campió del torneig sense perdre cap partida i amb un punt i mig d’avantatge (7,5) sobre el gran mestre peruà Julio Granda i el gran mestre hispanoargentí Alan Pichot, que van sumar sis punts.
Ara, amb dues normes aconseguides, l’objectiu és poder obtenir la tercera per coronar-se com el gran mestre més jove de la història. El rècord actual l’ostenta el nord-americà Abhimanyu Mishra, que ho va aconseguir el juny del 2021 als 12 anys, 4 mesos i 25 dies. Per superar aquest rècord de precocitat, Faustino té com a termini fins al 7 de març del 2026. Li falten només 81 dies per fer realitat aquesta possibilitat històrica.
