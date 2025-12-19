Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda GironaMercadona SaltLoteria de NadalOlga Feliplloguers de temporadaquines Gironapesta porcina
instagramlinkedin

L’Escala i el Peralada s’enfronten a Vilanova i Can Vidalet

Sanku i Expósito (L'Escala) contra el Mollerussa.

Sanku i Expósito (L'Escala) contra el Mollerussa. / FC L'ESCALA

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L’Escala i el Peralada, els dos únics equips gironins de la Tercera RFEF, juguen dissabte a la tarda contra el Vilanova i el Can Vidalet, respectivament. Els escalencs ho faran a casa i els peradalencs, a domicili. Ambdós partits començaran a les 16 hores.

Per a l’Escala, cinquè classificat en zona de play-off d’ascens, el rival és totalment directe; perquè els barcelonins són sisens amb un punt menys (25 a 24). Del resultat del duel del Nou Miramar es pot aprofitar el Peralada d’Àlex Marsal, que és setè amb vint punts. El Can Vidalet, d’altra banda, se situa un pèl per sota: és dotzè, amb setze punts.

Tots dos equips gironins arriben al partit després d’una derrota: l’Escala va caure 2-5, precisament, contra el Can Vidalet. El Peralada ho va fer 0-2 contra l’Europa, en els vuitens de final de la Copa Catalunya. Van plantar cara, això sí.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents